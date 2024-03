Fotostrecke: Flughafen Wien eröffnet neu gestaltetes VIP-Terminal

Nach einem umfassenden Ausbau erstrahlt der VIP Terminal am Flughafen Wien ab sofort in neuem Glanz und bietet zusätzliche Salonflächen: Die Gäste werden im neu und elegant gestalteten VIP Foyer – ganz im „Golden Heritage“-Stil mit Details aus dem Wiener Jugendstil, elegantem Interieur und komfortablen Polstermöbeln gehalten – begrüßt. Mit dem neugestalteten Salon „Lanner“ und drei großen neuen Allgemeinlounges bietet der VIP Terminal nun insgesamt fast 550 m² Aufenthaltsfläche für Flugreisende, die Wert auf Exklusivität, Privatsphäre und Zeiteffizienz legen. Buchbar sind alle VIP Services ab sofort auch online über die neue Buchungsplattform des VIP Terminals des Flughafen Wien. Neu ist außerdem das „Fast Business Service“ speziell für Geschäftskunden und Unternehmen. Vorgestellt wurden die neu gestalteten Räumlichkeiten und Serviceangebote im Rahmen einer Eröffnungsveranstaltung gestern Abend am 28. Februar 2024 von den beiden Flughafen Wien-Vorständen Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, den Vienna Airport FBO-Geschäftsführern, Mag. Alexandra Schellhorn, MBA und Christoph Schmidt, MSc. LL.M vor über 150 Gästen aus Wirtschaft, Luftfahrt, Tourismus und Kultur.

„Erstklassiges Service und hohe Aufenthaltsqualität für die Fluggäste haben für den Flughafen Wien höchste Priorität. Mit dem Ausbau der VIP Räumlichkeiten und dem neuen Online-Buchungsangebot unterstreichen wir diesen Anspruch. Exklusive Dienstleistungen auf höchstem Niveau werden damit für alle Flugreisenden, vor allem auch Business-Reisenden, leicht zugänglich“, sagten Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, Vorstände der Flughafen Wien AG, anlässlich der Eröffnung der neu gestalteten VIP Salon- und Foyerflächen.

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Ausbau des VIP Terminals auf die hohe Nachfrage unserer Kunden reagieren können. Unsere Kunden werden nun in noch stillvolleren und hochwertigen Räumlichkeiten begrüßt und können abgeschieden, schnell und effizient reisen und ihren Aufenthalt am Flughafen richtig genießen. Dank der neuen Online-Buchungsmöglichkeit ist es außerdem ab sofort noch einfacher, die VIP Services in Anspruch zu nehmen“, so Mag. Alexandra Schellhorn, MBA und Christoph Schmidt, MSc. LL.M, die Geschäftsführer der Vienna Airport FBO.

Jugendstil und moderne Kunstwerke

Insgesamt wurden im VIP Terminal in den vergangenen Monaten der gesamte Foyer-Bereich, die Rezeption und ein VIP Salon neugestaltet. Die Einführung der neuen "Open Lounge"-Flächen erhöht nicht nur die Kapazität des VIP Terminals, sondern schafft auch einen einladenden Raum für die Reisenden. Mit weiteren 100 m² zusätzlicher Loungefläche bietet der VIP Terminal nun insgesamt 550 m² komfortable Aufenthaltsfläche für alle Gäste – alle gestaltet im „Golden Heritage“-Stil mit Elementen, Farben und Texturen aus dem Wiener Jugendstil und dem Flair der österreichischen und Wiener Eleganz. Verschiedene Werke von Christoph Palaschke bringen moderne Kunst in die Räumlichkeiten. Der neu eröffnete VIP Salon „Lanner“ ist nach dem österreichischen Komponisten Joseph Lanner benannt und besticht mit einer Bildergalerie, grünen Samtmöbeln und einer Bücherwand mit dekorativen Elementen. Die sechs VIP Salons sind als exklusive Rückzugsorte für Passagiere konzipiert, die unabhängig von Fluglinie und Buchungsklasse Privatsphäre und Eleganz suchen. Umgesetzt wurde die elegante Raumgestaltung vom österreichischen Interior-Designer Josef Göbel, der bereits zahlreiche Designprojekte für renommierte Luxushotels, Fine Dining-Restaurants und Betriebsgebäude umgesetzt hat.

Cpt. Gerhard Gruber (Mitte), ehemals Flugplatzbetriebsleiter Flughafen Wien mit Gattin und Thomas Gamharter, Leiter der Besucherwelt am Flughafen Wien.

VIP Services einfach online buchen – Neu: „Fast Business Services“ für Unternehmen

Ab sofort können Flugreisende alle VIP Services auch online buchen: Über die Website vip.viennaairport.com sind alle Serviceangebote abrufbar und können mit den Flugdaten und der gewünschten Personenanzahl rasch und einfach gebucht werden. Speziell an Geschäftskunden mit vielen Dienstreisen richtet sich das neue Angebot „Fast Business Services“: Unternehmen können damit mehrere Abfertigungsvorgänge auf einmal als Paket buchen, die dann von den Beschäftigen für Dienstreisen einzeln abgerufen werden. In den „Fast Business Services“-Paketen sind alle Leistungen der VIP Abfertigung, wie persönliche Betreuung bei Pass- und Sicherheitsformalitäten, individueller Transfer zum und vom Flugzeug sowie der Aufenthalt in den neuen Allgemein-Lounges, enthalten.

Mehr als 150 Gäste aus Wirtschaft, Tourismus und Kultur bei Eröffnungsevent

Die neu gestalteten Foyer- und Salonflächen wurden gestern Abend, Mittwoch 28. Februar 2024, im Rahmen eines Events von den Flughafen Wien-Vorständen Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, den Vienna Airport FBO-Geschäftsführern, Mag. Alexandra Schellhorn, MBA und Christoph Schmidt, MSc. gemeinsam mit mehr als 150 Gästen aus Wirtschaft, Luftfahrt, Tourismus und Kultur vorgestellt. TV-Moderatorin Barbara Fleißner führte souverän durch den Abend und für eine stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgte die österreichische Künstlerin Caroline Kreutzberger.

VIP Service am Flughafen Wien: Luxus und Eleganz für Alle

Das VIP Service im exklusiven Ambiente richtet sich unabhängig von Fluglinie oder Buchungsklasse an alle, die sich schon vor bzw. nach dem Flug etwas Besonderes gönnen wollen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im VIP Terminal kümmern sich um alle Formalitäten vom Check-in über die Pass- und Zollkontrolle bis zum persönlichen Transport zum Flugzeug. Dafür stehen vier neue elektrisch betriebene Mercedes EQV-Vans mit Platz für jeweils bis zu sechs Personen zur Verfügung. Für einen angenehmen Aufenthalt sorgen die VIP Salons, wo sich Reisende mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen können. Weiterführende Informationen zu den VIP Services sind auf der Homepage www.viennaairport.com/VIP zu finden.

Weitere Fotoimpressionen

Das Team des VIP-Terminals.

Mit dem ganz besonderen Virtual Reality Simulator der Besucherwelt konnte man anlässlich der Eröffnung des neu gestalteten VIP-Terminals auch "abheben".

(red / VIE)