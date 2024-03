50 Verletzte nach Sturzflug von Boeing 787 Dreamliner

Dramatische Szenen spielten sich heute an Bord einer Boeing 787 der Fluggesellschaft LATAM ab. 50 Menschen wurden verletzt, ein Dutzend musste in Spitälern behandelt werden.

Die Boeing 787-9 Dreamliner mit der Kennung CC-BGG befand sich als Flug LA800 von Sydney nach Auckland und befand sich über der Tasmanischen See in einer Höhe von 41.000 Fuß, als die Maschine plötzlich aus noch unbekannten Gründen in einen Sturzflug überging. 50 Personen, die zu diesem Zeitpunkt nicht angeschnallt waren, wurden durch die Kabine geschleudert und verletzt.

Nach der Landung in Auckland wurden die Verletzten versorgt und 12 von ihnen in Krankenhäusern eingeliefert. Die Ursache des Zwischenfalls wird nun untersucht.

Kommentar der Austrian Wings Chefredaktion

50 Verletzte - der größte Teil wäre wohl vermeidbar gewesen, wenn die Passagiere endlich einmal ihren Hausverstand einschalten und auf die Hinweise der Crew hören würden. Die sagt nämlich auf jedem Flug, dass man IMMER angeschnallt bleiben soll, wenn man sich auf seinem Sitz befindet. Doch in gut 90 Prozent der Fälle meinen die Damen und Herren Passagiere ja, es besser zu wissen und öffnen den Gurt im Reiseflug. Kommt es zu schweren Turbulenzen oder Zwischenfällen wie nun auf dem LATAM-Flug sind mitunter schwerverletzte Passagiere die Folge - was vermeidbar wäre, wenn, ja wenn die Damen und Herren Passagiere nicht ständig Klugscheißer wären, die meinen, die Hinweise der Crew ignorieren zu müssen ...

(red)