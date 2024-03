Sommerflugprogramm ab Linz mit neuen Zielen

Ägypten: Hurghada

Wie bereits in der Wintersaison, wird die als Taucherparadies bekannte und beliebte Feriendestination auch im Sommer wieder (3x pro Woche) angeflogen. Das wunderschöne Urlaubsziel am Roten Meer hat vieles zu bieten. Sei es die atemberaubende Unterwasserwelt, welche mit prächtigen Korallenriffen und einer Vielfalt bunter Fische auf alle Taucher wartet oder das umfangreiche Angebot an Wassersportaktivitäten wie Wasserski, Surfen, Schnorcheln und Segeln. Das Urlaubsparadies lockt neben Tauchern auch viele Familien, welche die abfallenden Traumstrände und die weitläufigen Hotelanlagen mit ihren All-inclusive-Angeboten genießen. Die Veranstalter haben auch im heurigen Sommer attraktive Pauschalangebote zusammenstellt.

Islamischer Terror als Bedrohung

Ägypten gilt jedoch als nicht ungefährliches Reiseziel. Teile des Landes gelten als Sperrgebiet, es kommt seit Jahrzehnten immer wieder zu radikal-islamischen Terroranschlägen, wie etwa in Luxor 1997. Erst vor rund 8 Jahren brachten radikale muslimische Terroristen eine russische Verkehrsmaschine zum Absturz. In den Terroranschlag war offenbar auch in Techniker der Egypt Air verwickelt, der mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" sympathisierte. Zur Sicherheitssituation im Land schreibt etwa das österreichische Außenministerium explizit: "Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen besteht im ganzen Land ein allgemeines Sicherheitsrisiko von terroristischen und anderen Angriffen." Auch die Situation der Menschen- und Frauenrechte in Ägypten gibt Anlass zur Sorge.

Griechenland: Kefalonia, Kos, Kreta/Heraklion, Rhodos, NEU: Skiathos und Lefkas Allem voran, wartet neben den beliebten griechischen Urlaubsinseln Rhodos (3x wöchentlich) und Kos, der allseits bekannte Klassiker Kreta/Heraklion, mit insgesamt 5 wöchentlichen Abflügen auf seine Gäste. Seit dem letzten Sommer geht es direkt ab Linz nach Kefalonia. So auch in der heurigen Saison! Nicht umsonst gilt die griechische Insel im Ionischen Meer als Geheimtipp, denn kaum eine davon ist so grün und vielseitig wie sie. Mit ihren traumhaften Stränden im Süden und ihrer bergigen Landschaft im Norden zählt die Insel zu den wahren Juwelen Griechenlands und erweist sich größter Beliebtheit. Der Veranstalter Rhomberg Reisen bietet attraktive Kinderpauschalen zu günstigen Preisen.

Das „wahre Griechenland“ erleben, kann man mit dem neuen Sommerziel auf der griechischen Insel Skiathos. Springer Reisen, ein Reiseveranstalter mit Sitz in Kärnten, fliegt im Sommer erstmals ab Linz wöchentlich auf die grüne Insel in der Ägäis. Geflogen wird freitags von 24. 05. - 27.09.24 mit Avantiair. Mehr als 60 feinsandige Strände mit glasklarem Wasser, kleine Ortschaften mit ursprünglichen Gässchen und sorgfältig ausgesuchte Hotels, machen den Besuch auf der Insel zu einem wahren Urlaubserlebnis. Nicht umsonst wurde Skiathos gemeinsam mit der Nachbarinsel Skopelos als Drehort für den Film „Mamma Mia“ auserwählt. Aber auch die einzigartigen Schwesterninseln Alonissos und die Halbinsel Pilion im östlichen Teil sind mit der Fähre nur einen Katzensprung von Skiathos entfernt. Auf alle Familien warten tolle Kinderpauschalen.

Als zwei weitere Juwele im Ionischen Meer gelten die griechische Insel Lefkas, welche durch seine wunderschönen Strände und eindrucksvollen Küsten jedes Herz höherschlagen lässt. Ebenso das dazugehörige Festland Epirus, welches für seine naturbelassenen Strände und zahlreichen historischen Bauwerke, wie die z. B. bekannten Meteora-Klöster und die berühmte einzigartige Vikos-Schlucht, bekannt ist. Beide Ziele sind ab Linz von 11.05. – 12.10.24 (Sa) bequem über den Flughafen Aktion erreichbar und nicht nur für Individualreisende interessant, sondern auch für Familien.

Kroatien: Brac

Neben Griechenland geht es im nächsten Sommer auf die wunderschöne Insel Brac, welche unter anderem durch den einzigartigen Strand am Goldenen Horn bekannt ist. Wer seinen Urlaub auf Brac verbringt, möchte garantiert immer wieder kommen. Neben einer atemberaubenden Flora und Fauna, sorgen entzückende Urlaubsorte und malerische Städte für einen unvergesslichen Aufenthalt. Gruber Reisen entführt alle Badehungrigen von Mitte Mai bis Anfang Oktober (Sa) auf das Inseljuwel.

Spanien: Mallorca

Aber auch die anderen klassischen Charterziele kommen nicht zu kurz. Spanien steht wieder mit der bewährten Mallorca-Verbindung von Anfang Mai bis Ende September 2x wöchentlich (Mi, So) auf dem Programm.

Türkei: Antalya

Natürlich darf Antalya (4x wöchentlich) mit seinen wunderschönen Sandstränden und den vielen Sportmöglichkeiten nicht fehlen. Die allseits beliebte Urlaubsdestination wird ab Anfang Mai mit den beiden türkischen Airlines Mavi Gök (Sa) und (Mo; Mi, So) Corendon angeboten. Die Menschenrechtssituation in der Türkei ist ebenfalls problematisch, zudem herrscht eine starke Islamisierung. Der türkische Diktator Erdogan hetzt offen antisemitisch gegen Israel und hat die radikal-islamische Terrororganisation Hamas bis heute nicht als Terrororganisation bezeichnet.

Bulgarien: Burgas

Zusätzlich steht die bulgarische Küstenstadt Burgas am Programm. Burgas gilt als das Kulturzentrum der Schwarzmeerküste und bietet neben einer geschichtsträchtigen Altstadt, auch zahlreiche schöne Strände und viel Ruhe und Entspannung im nahegelegenen Naturschutzgebiet. Burgas wird diesen Sommer wöchentlich (Di) von 02.07. – 10.09.24 mit European Air Charter angeflogen.

Italien: Sardinien Costa Smeralda

Wer kennt sie nicht, die atemberaubenden Bilder von den wunderschönen Stränden Sardiniens? Schöner Reisen mit Wiesinger entführt alle Mittelmeerbegeisterten zu den Pfingstfeiertagen von 16.05. – 23.05.24 zu einer einwöchigen Reise nach Sardinien und an die sogenannte Smaragdküste Costa Smeralda. Oft als die mediterrane Karibik bezeichnet, liegt die Insel mit ihren vielen kleinen Insel­gruppen von wahrhaft türkisfarbenem kla­rem Wasser umgeben, wie ein Minikontinent im Mittelmeer. Unzählige kleine Buchten bieten den Besuchern ein unverfälschtes Bild vom Leben zwischen jahrtausendealter Ge­schichte, Kultur und Tradition sowie einer atemberaubenden Natur.

Spanien: Valencia und Bilbao

Ebenso der Sonne entgegen führt die Kultur- und Städtereise mit Ruefa Reisen zum Feiertagstermin von 09.05. – 12.05.24 nach Valencia. Die Stadt am Mittelmeer besitzt nicht nur eine der schönsten Altstädte, sondern lockt auch mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten und tollen Stränden jedes Jahr tausende Touristen an.

Zu den weiteren Highlights zählt die Rundreise von Schöner Reisen mit Wiesinger von 28.03. – 01.04.24 nach Bilbao. Die größte Stadt im Norden Spaniens ist vor allem durch das berühmte Guggenheim-Museum bekannt und vereint mit seiner wunderschönen Altstadt und der eindrucksvollen modernen Architektur Altes und Neues in eindrucksvoller Weise.

Frankreich: Dijon

Lust auf eine Kultur- und Schlemmerreise ins kulinarische Zentrum Frankreichs? Schöner Reisen mit Wiesinger veranstaltet von 09.05. – 12.05.24 eine sicherlich unvergessliche Rundreise nach Dijon, im malerischen Burgund. Dijon, bekannt als die Stadt der 100 Türme, bezaubert ihre Gäste durch eine malerische Altstadt. Das Burgund insgesamt, erweist sich als Schatzkammer romanischer Baukunst. Es ist ein wahres Schlaraffenland für geistige und leibliche Genüsse und gilt für viele Weinenthusiasten als Synonym für den edelsten Rebensaft, dem berühmten rubinrot funkelnden Burgunderwein.

Portugal: Madeira

Die grüne Insel Portugals, mit ihrer atemberaubenden Naturlandschaft und ihrem subtropischen Klima gilt als das Naturjuwel und wird ab Linz an zwei Terminen im Zeitraum von 28.10. – 11.11.24 angeflogen und ist z. B. über Hofer Reisen und die Reisewelt buchbar.

Marokko: Marrakesch

All jene, die in den Herbstferien von 09.11. – 13.11.24 noch keine Pläne haben, können sich mit Schöner Reisen mit Wiesinger nach Marrakesch begeben. Marokkos Märchenstadt lässt alle orientalischen Träume wahr werden. Nicht umsonst wurde sie durch ihre berühmte Medina zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt und gilt als die Perle des Südens.

(red / LNZ)