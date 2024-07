AUA nimmt Linz-Frankfurt auf

Die geplanten Flugzeiten im Überblick

Flugtage Flugstrecke Flugnummer Abflug – Ankunft (Lokalzeiten)

Mo-Sa Linz-Frankfurt OS261 06:15 – 07:40

Mo-Sa Frankfurt-Linz OS262

08:30 – 09:55 Mo, Di, Fr, Sa, So Linz-Frankfurt

Frankfurt-Linz OS263

OS264 10:30 – 11:55

12:40 – 14:05 Mi, Do, Sa, So Linz-Frankfurt Frankfurt-Linz OS265

OS266 14:40 – 16:05 17:00 – 18:25 Mo, Di, Mi, Do, Fr, So Linz-Frankfurt Frankfurt-Linz OS267

OS268 19:00 – 20:25 21:15 – 22:40

“Als rot-weiß-rote Airline ist es uns ein großes Anliegen, dass Oberösterreich wieder mit Europa und der Welt verbunden wird”, so Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines und weiter: “Über das Drehkreuz Frankfurt werden effiziente Geschäftsreisen ermöglicht. Zudem können Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher nun viele Urlaubsziele im Europa- und Fernverkehr bequem erreichen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Flughafen Linz und dem Land Oberösterreich diesen wichtigen Meilenstein geschafft haben und ab dem Winterflugplan abheben können.“

Im Auftrag der AUA bedient Braathens mit ATR 72 die Strecke im Wetlease - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Bürgermeister Klaus Luger, Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen Linz GesmbH, begrüßt die Entscheidung von Austrian Airlines, Linz-Frankfurt aufzunehmen. „Die Anbindung an Frankfurt ist für unsere Fluggäste, ganz besonders für unsere Wirtschaft, eine äußerst positive Nachricht. Zudem ist sie auch für das Unternehmen Flughafen Linz von großer Bedeutung. Linz-Frankfurt spielt seit Jahren eine sehr wesentliche Rolle im Linienflugsegment des Flughafens. Es ist deshalb überaus erfreulich, dass sich Austrian Airlines für Linz entschieden hat und diese wichtige Verbindung übernimmt.“

"Wir freuen uns sehr, dass Oberösterreich wieder an das wichtige Drehkreuz Frankfurt angebunden ist und wir Austrian Airlines dafür gewinnen konnten, die Strecke zu übernehmen. Uns war wichtig, dass Frankfurt dreimal täglich angeflogen wird, um möglichst viele Anschlussverbindungen abdecken zu können. Da sich der Geschäftsreiseverkehr noch nicht wieder auf dem Vorkrisenniveau befindet, ist es auch zielführend, die Strecke hochfrequent, dafür aber mit einem kleineren Fluggerät zu bedienen. Ich möchte mich an dieser Stelle sowohl bei Austrian Airlines als auch bei der Lufthansa für die konstruktiven und lösungsorientierten Gespräche bedanken, welche die Wiederaufnahme ermöglicht haben“, so Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Linz Airport.

Austrian Airlines wird die Flugverbindungen im Codeshare mit Lufthansa durchführen. Damit haben die Fluggäste die Möglichkeit, eine Vielzahl von innerdeutschen, aber auch kontinentalen und interkontinentalen Anschlussflügen zu nutzen. Die Verbindung ist Bestandteil des Miles & More Programms, sodass Vielflieger von den zahlreichen Vorteilen des Prämienprogramms profitieren können.

Der geplante Flugplan wird in den kommenden Tagen zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern abgestimmt, wodurch es zu geringfügigen Zeitenänderungen kommen kann. Nach Finalisierung des Flugplans werden die Flüge unter www.austrian.com sowie www.lufthansa.com beziehungsweise in den Reisebüros buchbar sein.

(red / OS)