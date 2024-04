Lufthansa Technik und Frontier Airlines vertiefen Partnerschaft

Lufthansa Technik wird im Rahmen eines neuen Fünfjahres-Vertrages umfassende Überholungsleistungen für die Airbus-A320-Flugzeugfamilie von Frontier Airlines erbringen. Eine weitere Vereinbarung umfasst zudem digitale Services über die AVIATAR-Plattform.

Rund 300 Instandhaltungsereignisse sind für Frontier Airlines in den kommenden fünf Jahren geplant. Diese werden auf zwei exklusiven Überholungslinien von Lufthansa Technik in Aguadilla, Puerto Rico, durchgeführt. Zuvor bestand eine auf ein Jahr befristete Vereinbarung, die sich auf eine Überholungslinie beschränkte. Schon seit mehreren Jahren unterstützt Lufthansa Technik die US-amerikanische Airline auch bei der Ersatzteilversorgung.

Zwei Überholungslinien in Puerto Rico für Frontier Airlines

Lufthansa Technik Puerto Rico (LTPR) hat sich auf die Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen der Airbus-A320-Familie spezialisiert. Die strategisch günstige geographische Lage des Betriebs in der Karibik ermöglicht es, Kunden aus Nord-, Mittel- und

Südamerika zu betreuen. Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern verfügt das Unternehmen am Rafael Hernández Airport in Aguadilla über eine hochmoderne Anlage mit fünf Überholungslinien und einem Team von mehr als 400 hochqualifizierten Mitarbeitern.

(red / LHT)