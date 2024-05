Ab Oktober von Linz nach London-Stansted - Ryanair ist zurück

Mit dem Winterflugplan hat Linz wieder seine Anbindung an die britische Hauptstadt London. Ryanair ist zurück am Flughafen Linz und verbindet Freitags und Sonntags die oberösterreichische Landeshauptstadt mit der Ryanair Flugbasis London-Stansted.

Ab 28. Oktober ist es soweit und nach 6-jähriger Abwesenheit kehrt Ryanair zurück zum Flughafen Linz. Als Teil des Expansionsprogramms von Ryanair, auch als "Dekade des Wachstums" bezeichnet, wie Andreas Gruber von Ryanair erläutert, nimmt Ryanair nun nach Wien, Salzburg und Klagenfurt auch Linz wieder ins Programm auf. London soll dabei nicht die einzige Destination bleiben, für Sommer 2025 stellt Gruber weitere Ziele in Aussicht. Details werden gerade verhandelt.

Durchgeführt werden die Flüge von Ryanair selbst mit Boeing 737-800 bzw. MAX, jeweils Freitags und Sonntags ausgehend von der Basis London-Stansted. Buchbar ist der Flug ab sofort und als Einführungsaktion gibt es einen Sonderpreis für knapp € 30.

Norbert Draskovits, Geschäftsführer des Flughafen Linz, freut sich über das neue Angebot: "Eigentlich wäre auch London erst mit nächstem Sommer geplant gewesen, aber wir waren schneller."

Um die Auslastung der Strecke zu verbessern, ist der Flughafen Linz mit dem OÖ-Tourismus daran entsprechende Reise-Pakete für Touristen aus dem Norden zu erstellen. "Im Moment arbeiten wir gemeinsam daran, dass die Produkte inkl. Flug in einem Gang buchbar werden" erklärt Draskovits den Stand der Dinge.

Um die Reise vom Flughafen Linz noch angenehmer für die Passagiere zu machen, hat der Flughafen Linz in den letzten Jahren entsprechend die Abläufe optimiert. So ist es jetzt für alle Passagiere aller Airlines am Airport möglich mit Self-Checkin die Wartezeiten vor Ort zu reduzieren. Zusätzlich bringt das auch die optimierte Kostenstruktur, die notwendig ist, um neue Airlines mit attraktiven Gebühren wieder nach Linz zu bringen.

Als kleinen Lichtblick rundum die Anbindung des Flughafen Linz an die bodengebundene Infrastruktur darf noch erwähnt werden, dass die ÖBB nun mit der Anbindung des Flughafens an die Westbahn-Strecke in die Umsetzung gekommen ist. Der Bahnhof Hörsching wird direkt an den Flughafen verlegt. Dieses Projekt soll 2026/27 abgeschlossen werden.

(red MK)