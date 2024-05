Fotostrecke: Hainan Airlines nach Wien zurückgekehrt

Hainan Airlines, die größte privatgeführte Airline der Volksrepublik China, verbindet ab heute, 29. Mai 2024, wieder Wien mit der Hightech-Metropole Shenzhen. Die Wiederaufnahme dieser Flugverbindung ist ein erfreuliches Zeichen für das Erstarken der Tourismus- und Wirtschaftsverbindungen zwischen China und Österreich. Bedient wird die Route mit einer hochmodernen Boeing 787-9 Dreamliner zweimal wöchentlich und ganzjährig. Hainan Airlines hat die Strecke im Februar 2020 pandemiebedingt eingestellt und kehrt nun wieder an den Standort Flughafen Wien zurück. Offiziell eröffnet wurde die Verbindung von Zhuo Zhang, General Manager Austria von Hainan Airlines, Ernst Woller, Erster Präsident des Wiener Landtags und Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Welcome Back Hainan Airlines! Wir freuen uns sehr, dass eine der wichtigsten chinesischen Airlines ihre Direktverbindung zwischen Wien und Shenzhen wieder aufgenommen hat. China ist ein bedeutender Markt für den Flughafen Wien und den gesamten Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich. Durch das dichte Streckennetz von Hainan Airlines innerhalb Chinas und darüber hinaus bieten sich nun wieder zahlreiche Reisemöglichkeiten von und nach Wien. Die Wiederaufnahme der Verbindung nach Shenzhen, einer Stadt mit fast doppelt so vielen Einwohnern wie Österreich, stärkt unsere Position als internationales Drehkreuz. Wir sind stolz, wieder an die gute Zusammenarbeit anknüpfen zu können“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Dank Hainan Airlines rücken Wien und Shenzhen näher aneinander. Das stärkt die wirtschaftlichen Beziehungen sowie den kulturellen Austausch und Tourismus beider Regionen. Erst kürzlich haben die Städte Wien und Shenzhen eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, um den internationalen Austausch für Unternehmen und Start-ups zu Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsthemen zu fördern. Österreich und China erhalten die Möglichkeit zur Vertiefung ihrer bilateralen Zusammenarbeit. China ist einer der am schnellsten wachsenden Reisemärkte und das erweiterte Flugangebot verschafft Aufwind bei den Besucherzahlen in Wien“, so Ernst Woller, Erster Präsident des Wiener Landtags und Präsident der OECB, Gesellschaft zur Verbesserung der Beziehungen zwischen China und Österreich.

„Der wiederaufgenommene Hainan-Flug ist ein starkes Signal für die Rückkehr des einst weltgrößten Reisemarkts. Das Wiedererstarken der Wien-Flüge aus China unterstützt uns maßgeblich bei der Ansprache der Zielgruppe der chinesischen Luxusreisenden. Bereits vor der Pandemie nächtigten drei Viertel der chinesischen Gäste in Wiener 4- und 5-Stern-Hotels. Sämtliche Marketingaktivitäten des WienTourismus in China konzentrieren sich mittlerweile alleinig auf das wertschöpfungsintensive Luxussegment und das damit verbundene Potenzial Qualitätstourismus weiterzuentwickeln“, ergänzt Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus.

Flughafenchef Julian Jäger überreichte der Besatzung des Erstfluges typisch österreichische Süßigkeiten als Willkommensgruß.

„Ich möchte allen meinen Dank aussprechen, die sich dafür einsetzen, dass wir wieder nach Wien kommen. Wien ist das Herz Europas und Shenzhen das dynamische Zentrum für Innovation und Technologie in China - beide Städte sind nun so zugänglich wie nie zuvor. Dieser Direktflug wird nicht nur den Geschäfts- und Tourismusaustausch erleichtern, sondern auch das kulturelle Verständnis und die Freundschaft zwischen diesen beiden Städten fördern. Heute wurde ein bedeutender Meilenstein zur Verbesserung der Konnektivität zwischen Österreich und China gesetzt und um unsere Kulturen, Wirtschaften und Menschen enger zusammenzubringen“, erklärt Zhuo Zhang, General Manager Austria von Hainan Airlines.

Shenzhen: Hightech-Metropole mit etwa 17 Millionen Einwohnern

Shenzhen ist eine moderne Metropole im Süden Chinas und bekannt für ihre schnelle wirtschaftliche Entwicklung. Zahlreiche Top-Unternehmen haben sich mit einem Headquarter in Shenzhen angesiedelt wie etwa Siemens, Huawei, Microsoft, Philips, IBM, Samsung, Panasonic und mehr, das stärkt die Rolle der Stadt als führendes Technologiezentrum. Als eine der ersten Sonderwirtschaftszonen Chinas hat sich Shenzhen von einer kleinen Hafenstadt zu einer pulsierenden Megastadt mit etwa 17 Millionen Einwohnern, beeindruckenden Wolkenkratzern, innovativen Start-ups und einem dynamischen kulturellen Leben entwickelt.

Zweimal pro Woche von Wien nach Shenzhen

Hainan Airlines fliegt ab 29. Mai 2024 zweimal wöchentlich (Mi, Sa) zwischen Wien und Shenzhen. Der Abflug in Shenzhen findet um 02:05 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 07:55 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 11:00 Uhr mit Ankunft um 04:00 Uhr am Folgetag in Shenzhen. Von Shenzhen aus können Passagiere auch bequem in das breite China-Netzwerk von Hainan Airlines umsteigen und unter 25 Destinationen etwa Chengdu, Xian, Wenzhou, Haikou, Nanjing, Hangzhou oder Chongqing bereisen.

Hainan Airlines: Größte privatgeführte Airline der Volksrepublik China

Seit 31 Jahren bewegt sich Hainan Airlines verlässlich im Luftverkehr. Mit über 1.800 internationalen und regionalen Strecken zu über 200 Städten auf der ganzen Welt umfasst das Streckennetz nicht nur China sowie einige Ziele in Asien, sondern auch Europa, Nordamerika und die Südsee. Innerhalb des Streckennetzes von Hainan Airlines mit Drehkreuz in Shenzhen stehen zahlreiche Inlandsrouten zur Auswahl. Nach dem Abflug von Wien nach Shenzhen können Passagiere ganz China bereisen wie etwa Peking, Shanghai, Chengdu, Xi'an, Kunming, Hangzhou, Nanjing und mehr. Mit qualitativ hochwertigen Standards sowie kontinuierlichen Innovationen im Bereich Service wurde Hainan Airlines seit 2011 zwölf Jahre in Folge mit 5 Sternen von Skytrax ausgezeichnet. Nähere Informationen zu Fluglinie und Buchungsmöglichkeiten sind zu finden unter: www.hainanairlines.com.

(red / VIE)