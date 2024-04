Hainan Airlines kehrt nach Wien zurück

Die Langstrecke am Flughafen Wien erholt sich weiter: Hainan Airlines, die größte privatgeführte Airline der Volksrepublik China, verbindet ab 29. Mai 2024 wieder Wien mit der Hightech-Metropole Shenzhen. China ist ein wichtiger Markt für den Flughafen Wien und den gesamten Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich. Bedient wird die Route zweimal wöchentlich und ganzjährig. Hainan Airlines hat die Strecke im Februar 2020 pandemiebedingt eingestellt und kehrt nun wieder an den Standort Flughafen Wien zurück.

„Mit Hainan Airlines kommt eine der wichtigsten Airlines aus China zurück nach Wien. Nach vier Jahren Pause besteht damit wieder die Möglichkeit direkt in die Millionenmetropole Shenzhen abzuheben. Der Ferne Osten ist ein bedeutender Markt für den Flughafen Wien und die Rückkehr von Hainan Airlines ein erfreuliches Zeichen für das Wiedererstarken von Tourismus und Wirtschaft in Österreich und China. Wir freuen uns sehr, an die gute Zusammenarbeit mit Hainan Airlines anknüpfen zu können!“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Shenzhen: Hightech-Metropole mit etwa 17 Millionen Einwohnern

Shenzhen ist eine moderne Metropole im Süden Chinas und bekannt für ihre schnelle wirtschaftliche Entwicklung. Zahlreiche Top-Unternehmen haben sich mit einem Headquarter in Shenzhen angesiedelt wie etwa Siemens, Huawei, Microsoft, Philips, IBM, Samsung, Panasonic und mehr, das stärkt die Rolle der Stadt als führendes Technologiezentrum. Als eine der ersten Sonderwirtschaftszonen Chinas hat sich Shenzhen von einer kleinen Hafenstadt zu einer pulsierenden Megastadt mit etwa 17 Millionen Einwohnern, beeindruckenden Wolkenkratzern, innovativen Start-ups und einem dynamischen kulturellen Leben entwickelt.

Zweimal pro Woche von Wien nach Shenzhen

Hainan Airlines fliegt ab 29. Mai 2024 zweimal wöchentlich (Mi, Sa) zwischen Wien und Shenzhen. Der Abflug in Shenzhen findet um 02:05 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 07:55 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 11:05 Uhr mit Ankunft um 04:00 Uhr am Folgetag in Shenzhen.

Hainan Airlines: Größte privatgeführte Airline der Volksrepublik China

Seit 30 Jahren bewegt sich Hainan Airlines verlässlich im Luftverkehr. Mit über 1.700 internationalen und regionalen Strecken zu über 200 Städten auf der ganzen Welt umfasst das Streckennetz nicht nur China sowie einige Ziele in Asien, sondern auch Europa, Nordamerika und die Südsee. Innerhalb des Streckennetzes von Hainan Airlines mit Drehkreuz in Shenzhen stehen zahlreiche Inlandsrouten zur Auswahl. Nach dem Abflug von Wien nach Shenzhen können Passagiere ganz China bereisen wie etwa Peking, Shanghai, Chengdu, Xi'an, Kunming, Hangzhou, Nanjing und mehr. Mit qualitativ hochwertigen Standards sowie kontinuierlichen Innovationen im Bereich Service wurde Hainan Airlines seit 2011 zwölf Jahre in Folge mit 5 Sternen von Skytrax ausgezeichnet. Nähere Informationen zu Fluglinie und Buchungsmöglichkeiten sind zu finden unter: www.hainanairlines.com.

(red / VIE)