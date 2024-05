Jens Bischof folgt auf Jost Lammers als BDL-Präsident

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hat Jens Bischof einstimmig zum neuen Präsidenten des Verbandes gewählt. Bischof tritt seine zweijährige Amtszeit am 1. Juli 2024 an. Er folgt auf Jost Lammers, dessen Amtszeit als BDL-Präsident am 30. Juni turnusgemäß endet.