Neues beim Vielfliegerprogramm Flying Blue

Dieses aufregende Angebot ermöglicht Kunden ein Upgrade auf Flying Blue Silver, Gold oder Platinum-Status und sie genießen danach 12 Monate lang einzigartige Elite-Vorteile. Zu den Vorteilen gehören beschleunigte Sammeltarife, Priority Check-in und Boarding, kostenlose Sitzplatzauswahloptionen und Zugang zu SkyTeam-Lounges für Gold und Platinum Mitglieder, so die Airline in einer Aussendung.

Um sich zu bewerben, können berechtigte Kunden Flyingblue.statusmatch.com besuchen und den Betrag bezahlen. Die entsprechende Gebühr wird erhoben und nach Genehmigung kann sofort ein Upgrade durchgeführt werden. Kunden, die noch keine Flying Blue-Mitglieder sind, können über Flying Blue am Programm teilnehmen. Besuchen Sie die Website und kehren Sie dann zurück, um den Antrag auszufüllen.

Weitere Informationen findet man unter flyingblue.statusmatch.com

Über Flying Blue

Flying Blue ist das Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe. Erstellt im Jahr 2005 hat es mittlerweile weltweit 20 Millionen Mitglieder, die Zugang zu einer Vielzahl an Belohnungen und Vorteile haben und sie können Meilen bei einer großen Auswahl an Fluggesellschaften sammeln und einlösen. Das Ziel von Flying Blue ist die Begleitung seiner Mitglieder auf jeder Reise, jeden Tag. Ob Mitglieder etwas bei einer Reise erkunden wollen oder in die entlegensten Winkel der Welt reisen möchten; Flying Blue ist für Sie da. Machen Sie jeden dieser Momente zu unvergesslichen Erinnerungen.

(red / AF-KL)