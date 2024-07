Air Arabia kommt zurück nach Wien

Mehr Direktverbindungen in den Nahen Osten am Flughafen Wien: Air Arabia, der größte Low-Cost Carrier des Nahen und Mittleren Ostens sowie Nordafrikas, verbindet ab 20. Dezember 2024 wieder Wien mit Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Air Arabia betreibt dort ihr Heimatdrehkreuz, von wo aus auch die Emirate Dubai und Ras Al Khaimah bequem mit dem Auto erreichbar sind. Bedient wird die Route viermal wöchentlich und mit einem Airbus A320. Air Arabia hat die Strecke pandemiebedingt eingestellt und kehrt damit wieder an den Standort Flughafen Wien zurück.

„Mit Air Arabia kommt der größte Low-Cost Carrier des Nahen und Mittleren Ostens sowie Nordafrikas im Dezember 2024 wieder zurück nach Wien. Während der kalten Jahreszeit in Europa sind die Vereinigten Arabischen Emirate eine attraktive, von milden Temperaturen geprägte, Urlaubsdestination für viele Österreicherinnen und Österreicher. Sharjah bietet als drittgrößte Stadt der VAE und UNESCO-Kulturhauptstadt von 1998 wunderschöne Strände und eine beeindruckende historische Altstadt. Darüber hinaus ist die Metropole Dubai nur 20 Minuten Autofahrt entfernt. Für Fluggäste aus arabischen Ländern wiederum ist Wien eines der beliebtesten Reiseziele in Europa“, sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Viermal pro Woche im A320 von Wien nach Sharjah

Air Arabia fliegt ab 20. Dezember 2024 viermal wöchentlich (Mo, Mi, Fr, Sa) zwischen Wien und Sharjah. Jeden Montag und Freitag findet der Abflug in Sharjah um 08:00 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 11:25 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 12:15 Uhr mit Ankunft um 20:50 Uhr in Sharjah. Jeden Mittwoch und Samstag findet der Abflug in Sharjah um 18:00 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 21:25 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 22:25 Uhr mit Ankunft um 07:00 Uhr in Sharjah. Geflogen wird mit einem Airbus A320.

Menschenrechtssituation bedenklich

Sharjah ist die drittgrößte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate und liegt direkt neben Dubai. Die Destination bietet Besuchern neben Traumstränden besonders viel Kultur und wurde mit zahlreichen Moscheen, Palästen, Museen und einer historische Altstadt im Jahr 1998 sogar zur UNESCO Kulturhauptstadt der Arabischen Welt ausgerufen. Allerdings ist die Menschenrechtssituation in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Teil ausgesprochen schlecht, weshalb es immer wieder auch Kritik an touristischen Reisen in die Region gibt. So sind laut "Human Rights" etwa wichtige Grundrechte, welche die persönliche Freiheit betreffen, etwa die Meinungsäusserungs-, die Medien-, die Versammlungs- und die Vereinigungsfreiheit, stark eingeschränkt. Kritische Meinungsäusserungen auf Internetseiten und Social Media werden streng geahndet. Auch Touristen sind davon betroffen, zudem findet im Rechtssystem die aus moderner rechtsstaatlicher Sicht äußerst problematisch islamische Scharia Anwendung. Dieses fragwürdige Rechtssystem geriet auch in Österreich mit dem Fall des Mediziners Eugen Adelsmayr in die Schlagzeilen.

Air Arabia: Größte Low-Cost Airline des Nahen und Mittleren Ostens sowie Nordafrikas

Air Arabia ist die führende Low-Cost Airline des Nahen und Mittleren Ostens. Air Arabia betreibt eine Flotte von Airbus A320 und A321 neo-LR, den meistverkauften Single-Aisle-Flugzeugen der Welt. Die Kabinenkonfiguration der gesamten Flotte bietet zusätzlichen Komfort mit einem der großzügigsten Sitzabstände im Vergleich zu anderen Economy-Kabinen. Die Flugzeuge sind mit „SkyTime“ ausgestattet, einem kostenlosen Streaming-Service. Außerdem können Passagiere eine Vielzahl von Köstlichkeiten im „SkyCafe“ zu erschwinglichen Preisen genießen. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten erhalten Interessierte unter www.airarabia.com.

(red / VIE)