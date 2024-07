Gewinn bei AUA-Konzernmutter Lufthansa um rund 30 Prozent eingebrochen

Für das erste Halbjahr 2024 geht die AUA-Mutter Lufthansa aktuell von einem Gewinn von 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro aus. Das ist ein Gewinneinbruch von rund 30 Prozent. Die bisherigen Prognosen lagen bei 2,2 Milliarden Euro.

Als Grund dafür nannte der Konzern die schwierige Lage im Passagiergeschäft, insbesondere bei der Lufthansa Mailine und der Tochter Cityline. Diese Sparten seien tief in die roten Zahlen gerutscht. Man sehe sich deshalb gezwungen, dem "entgegenzuwriken" und ein "umfangreiches Turnaround-Programm" auf den Wg zu bringen. Ein ausgeglichenes Ergebnis am Ende des Jahres 2024 werde "zunehmend anspruchsvoll", so die Lufthansa in der herausgegebenen Gewinnwarnung. Die Aktie brach nach Bekanntwerden der finanziellen Lage um fast 3 Prozent ein.

(red)