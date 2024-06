Lufthansa City Airlines startet Flugbetrieb am 26. Juni mit A320neo

Erstflug mit Airbus A320neo am 26. Juni von München nach Birmingham.

Die jüngste Airline der Lufthansa Group, Lufthansa City Airlines, nimmt am 26. Juni 2024 ihren Flugbetrieb auf. Geplant um 09:10 Uhr wird der Erstflug VL2508 von München mit einem Airbus A320neo Richtung Birmingham abheben. Fluggäste können sich auf das bewährte Lufthansa Kundenerlebnis und modernstem und effizientem Fluggerät für Kurz- und Mittelstrecke freuen, so die Airline in einer Aussendung. Kritiker werfen dem Lufthansa-Management vor, mit der Gründung eines weiteren Tochterflugbetriebes die Arbeitnehmer der verschiedenen Unternehmen gegeneinander auszuspielen und Arbeitnehmerrechte auszuhöhlen.

*ber die bekannten Lufthansa Group Vertriebskanäle können die angebotenen Strecken auch unter Flugnummern mit dem neuen Airline-Code „VL“ bereits seit April gebucht werden. Mit dem ersten Flugzeug werden zunächst die ersten Ziele Birmingham, Düsseldorf, Köln, Hannover und Bremen angeflogen. Ab dem 27. Juli kommen mit dem zweiten Flugzeug, einem Airbus A319, Bordeaux, Hamburg und Berlin dazu. Mit dem geplanten Flottenaufbau wird Lufthansa City Airlines ihr Netzwerk um weitere Ziele in Europa ergänzen und sukzessive ausbauen.

Nach den ersten fünf Flugzeugen der Airbus A320 Familie wird die Flotte im kommenden Jahr auf mindestens acht weitere A320neo und weitere A319 erweitert. Ab 2026 startet die Auslieferung der 40 bestellten werksneuen Flugzeuge des verbrauchseffizienten Typs Airbus A220-300.

(red / LH)