Flughafen Linz lädt zu Schnupperflügen: Fliegen lernen in Oberösterreich

Die drei Flugsportvereine Fliegerclub Bussard, FlyLinz und Wings of Linz haben ihre fliegerische Heimat am Linz Airport und treten bei gemeinsamen Anliegen unter der Dachmarke „Linz airSport“ auf. Wie in den letzten Jahren, bieten auch heuer wieder die Flugschulen allen Flugsportinteressierten am 21. September 2024 im Rahmen eines Schnupperflugtages die Möglichkeit, die faszinierende Welt der Fliegerei hautnah zu erleben und erste Erfahrungen am Steuer eines Sportflugzeuges zu sammeln.

Jeder Teilnehmer wird von einem erfahrenen Fluglehrer betreut, der mit ihm die Flugvorbereitung (Briefing), den eigentlichen Schnupperflug und die Nachbereitung des Fluges (Debriefing) durchführt. Für viele Flugsportbegeisterte ist der Schnupperflugtag die perfekte Möglichkeit, diese Sportart kennenzulernen und sich ein detailliertes Bild über die Privatpilotenausbildung zu verschaffen.

An diesem aufregenden Tag sind auch die engsten Freunde und Familienmitglieder herzlich eingeladen teilzunehmen. Sie dürfen den Schnupperflugteilnehmer direkt auf das Vorfeld zum Flugzeug begleiten und die Flugvorbereitung sowie den Start aus nächster Nähe beobachten. Zum Abschluss werden alle Besucher mit einem köstlichen Trolley-Menü verwöhnt.

Datum: 21. September 2024 (08.00h – 18.00h)

Ort: Flughafen Linz / General Aviation Center

Dauer: jeweils 2 Stunden pro Teilnehmer

Ablauf: *Willkommensgetränk

*Briefing (Flugvorbereitung)

*Einweisung in das Flugzeug

*Schnupperflug

*Debriefing (Flugnachbereitung)

*Trolley-Menü zum Ausklang

Kosten: 180 € pro Teilnehmer

Anmeldung: www.linz-airsport.at

(red / LNZ)