Berlin: Lufthansa Group erweitert Streckennetz im Winter

Mit einem neuen Direktflug nach Genf verbessert die Lufthansa Group die Anbindung des Flughafens Berlin Brandenburg. Ab dem 28. Oktober fliegt SWISS täglich vom BER nach Genf. Auch Eurowings hat 2024 ihre Position am BER kontinuierlich ausbaut. Allein im letzten Halbjahr hat die Lufthansa Konzerntochter ihr Angebot auf insgesamt 30 Ziele in Europa sowie in die Golfregion aufgestockt. Das Passagiervolumen hat sich seit der Pandemie mehr als verdoppelt.

Im kommenden Winter bietet Eurowings erneut eine direkte Berlin-Dubai-Verbindung an. Die Frequenz wird ab Oktober 2024 von viermal wöchentlich auf täglich erhöht. Das bedeutet, dass ein weiteres Eurowings Flugzeug am BER stationiert wird – bisher sind es sechs, künftig sieben. Außerdem nimmt Eurowings im Winter Jeddah in Saudi-Arabien mit drei wöchentlichen Flügen ab Berlin als neue Destination in ihr Flugprogramm auf. Auch für 2025 plant Deutschlands größter Ferienflieger, sein Engagement weiter auszubauen.

Die Lufthansa Group ist Marktführerin in Berlin. Die Konzern-Airlines Austrian, Brussels, Eurowings, Lufthansa und SWISS bieten aktuell rund 27 Prozent aller Flüge am BER an. Mit rund 500 Flügen pro Woche verbindet die Lufthansa Group die Hauptstadtregion nonstop mit 36 Zielen. Mit einmaligem Umsteigen können Reisende ab Berlin über 300 Destinationen erreichen.

(red / LH)