Berlin: 1,3 Millionen Passagiere während der Herbstferien am BER erwartet

Die Herbstferien stehen vor der Tür: Insgesamt werden in der Zeit von Freitag, den 18. Oktober 2024, bis zum Sonntag, den 3. November 2024, mehr als 1,3 Millionen Passagiere am Flughafen Berlin Brandenburg erwartet. Das sind etwa 100.000 Gäste mehr als in den Herbstferien des vergangenen Jahres. Angeflogen werden in diesem Herbst 133 Ziele in 49 Ländern. Besonders gefragt sind erneut Urlaubsorte am Mittelmeer mit viel Sonnengarantie, so in Spanien, der Türkei, in Italien, Frankreich und Griechenland. Am meisten gefragt ist Antalya am türkischen Mittelmeer mit insgesamt 493 Starts und Landungen. Sehr begehrt ist weiterhin die spanische Insel Mallorca mit 329 Flugbewegungen.

Mit rund 1.500 Starts und Landungen bietet Ryanair die meisten Flüge an, gefolgt von easyJet mit rund 1.400 Flügen und Eurowings mit 850 Starts und Landungen.

Zum Ferienstart, in der Zeit von Freitag bis Sonntag, rechnet die Flughafengesellschaft mit rund 250.000 Passagieren, allein am Freitag werden etwa 96.000 Fluggäste den BER nutzen. An diesem Tag ist auch das BERTeam der Flughafengesellschaft wieder in drei Schichten in den Terminals vor Ort. Zu diesem Team gehören Mitarbeiter:innen aus verschiedenen Bereichen der Flughafengesellschaft, die Reisenden bei der Orientierung am Flughafen helfen oder beim Check-in an den Self-Service-Kiosken assistieren.

Die Flughafengesellschaft bittet alle Reisende, die Baumaßnahmen auf den S-Bahnlinien S9 und S45 zu beachten und sich tagesaktuell auf vbb.de über die konkreten Anreisemöglichkeit zum BER zu informieren. Auf Grund des angekündigten Besuchs von US-Präsident Joe Biden in der deutschen Hauptstadt kann es zudem auch zu Einschränkungen im Regionalbahnverkehr kommen.

Generell rät die Flughafengesellschaft allen Reisenden, die digitalen Angebote am BER zu nutzen. So stehen über BER Runway mit der kostenfreien Reservierung eines Zugangs zur Sicherheitskontrolle täglich mehrere tausend Slots zur Verfügung. Seit dem 1. Juli neu hinzugekommen ist BER Biometrics zur kontaktlosen Nutzung von Services per Gesichtserkennung. Weiterhin bieten verschiedene Fluggesellschaften den Fast Bag Drop für eine Gepäckaufgabe ohne Wartezeiten an den mehr als 120 Automaten in beiden Terminals an.

(red / Berliner Flughäfen)