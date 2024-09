Condor Flüge nach Thailand gestartet

Am vergangenen Wochenende starteten erstmals wieder Condor Flüge in Richtung Thailand. Die Condor A330neo D-ANRO hob als Flug DE2368 am Samstag gegen 15:10 Uhr Ortszeit von Frankfurt nach Phuket ab. Am Sonntag brachte Flug DE2362 dann Gäste von Frankfurt nach Bangkok. Sowohl in Phuket als auch in Bangkok wurde der erste Condor Passagierflug im Rahmen eines feierlichen Empfangs mit Vertretern von Condor sowie des Flughafens und des Tourismusverbandes herzlich willkommen geheißen.

Ab sofort haben Gäste die Möglichkeit mit Deutschlands beliebtestem Ferienflieger viermal wöchentlich nach Phuket und fünfmal wöchentlich in die Hauptstadt Thailands zu fliegen. Alle Flüge nach Thailand werden mit der werksneuen A330neo durchgeführt. An Bord der neuen Maschinen erwartet die Gäste höchster Kundenkomfort, deutlich mehr Raumgefühl, ein Inflight Entertainment der Extraklasse sowie Connectivity in allen Klassen. Die drei Airbus A330-900neo verfügen ebenfalls über modernste Trent 7000-Triebwerke des Herstellers Rolls Royce, die dank neuester Technologie besonders effizient und mit nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) betrieben werden können.

Neben den neuen Zielen in Thailand fliegt Condor ab sofort auch wieder die beliebten Winter-Langstreckenziele Kapstadt, die Malediven und die Seychellen an.

(red / DE)