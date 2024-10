Zu hohe Kosten: Condor reduziert Angebot ab Hamburg

Wegen signifikant gestiegener Standortkosten in Hamburg, passt auch Condor ihr Angebot für Sommer 2025 an. Condor reduziert das Flugprogramm um 13 Prozent ab Hamburg und sagt bereits geplantes Wachstum am Standort mit zusätzlichen Frequenzen und ganz neuen Zielen ab. Verbindungen nach Samos in Griechenland und Málaga in Spanien werden dabei komplett aus dem Flugplan gestrichen, Flüge nach Kos (Griechenland) deutlich reduziert. Condor hatte außerdem geplant, insgesamt vier neue Destinationen ab Hamburg mit mehreren wöchentlichen Verbindungen aufzunehmen und so die Hansestadt besser an die Welt anzubinden.

„Wir streichen nicht nur Kapazität in Hamburg, sondern auch unser geplantes Wachstum im Sommer 2025 – eine logische Konsequenz aus der drohenden völlig unverhältnismäßigen Erhöhung der Entgelte in Hamburg“, so Peter Gerber, CEO von Condor. „Mit diesen signifikant gestiegenen Kosten sind wir nicht nur gezwungen, Flüge aus Hamburg an andere Standorte zu verlagern, sondern auch die Preise zu erhöhen. Das ist insbesondere für unsere Kundinnen und Kunden dort sehr bedauerlich, zumal Hamburg belastbare Lösungsansätze vorlagen, die eine solche Entwicklung verhindern würden. Gescheitert ist dies bis dato an der mangelnden Bereitschaft des Flughafens, sich hier mit den Nutzern zu einigen.“

Peter Gerber, der auch Präsident des Bundesverbands der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) ist, betont, der Fall Hamburg zeige deutlich, dass es eine nachhaltig wettbewerbsfähige Kostenstruktur an den deutschen Luftverkehrsstandorten brauche. „Hierfür muss nicht zuletzt die Politik die Weichen dringend auf Kurskorrektur stellen.“

Condor ist mit ihrem Flugangebot ab Hamburg drittgrößte Airline am Standort. Im Flugplan stehen Urlaubsziele in Griechenland, auf den Balearen, Kanaren und am spanischen Festland, Madeira, Ägypten, Italien, an der Algarve und in der Türkei.

(red / DE)