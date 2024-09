In eigener Sache: Austrian Wings sagt "Bye, bye, Facebook!"

Liebe Leserinnen und Leser!

Etliche von Ihnen haben bereits bemerkt, dass die Austrian Wings Facebook-Seite seit Anfang Juli nicht mehr erreichbar ist und uns deshalb auch geschrieben. Das hat seinen guten Grund: Wir ziehen uns von dieser Plattform zurück. Facebook war über viele Jahre ein wichtiger Reichweitenmultiplikator und ein bedeutendes Instrument der Leserbindung. Doch die Bedeutung dieser Plattform hat in den vergangenen Jahren sukzessive nachgelassen. Deshalb gab es bereits seit der Corona-Pandemie immer wieder Überlegungen, dass wir uns von dort zurückziehen. Denn der gesunkenen Bedeutung als Reichweitenmultiplikator stand ein stetig wachsender administrativer Aufwand gegenüber.

Zwar, und dafür ein großes DANKESCHÖN an Euch, wussten sich weit über 90 Prozent unserer fast 21.000 Follower auf Facebook zu benehmen, es gab jedoch immer wieder eine Hand voll "Trolle", die vorsätzlich Unruhe stifteten, was dazu führte, dass unsere ehrenamtlichen Moderatoren teils mehrere Stunden am Tag damit beschäftigt waren, auf Facebook für Ordnung zu sorgen. Diese Zeit fehlte ihnen für die eigentliche redaktionelle Arbeit. Last but not least waren wir seit dem 7. Oktober auch immer wieder mit antisemitischen Anfeindungen konfrontiert und damit, dass Judenhasser, meist junge männliche Muslime, (wir berichten bekanntlich ausführlich über den Abwehrkampf der israelischen Luftwaffe gegen die Hamas-Terroristen) unsere Seite offensichtlich wegen angeblicher Urheberrechtsverstöße, etc ... bei Facebook gemeldet haben. Wir mussten Stellungnnahmen abgeben, Einsprüche erheben, etc ...

Lange Rede, kurzer Sinn: Am Ende wogen die Vorteile den Betreuungsaufwand bei Weitem nicht mehr auf und so haben wir uns entschlossen, das umzusetzen, was seit einigen Jahren im Raum stand: Das Ende von Austrian Wings auf Facebook. Weiterhin vertreten sind wir selbstverständlich auf X / Twitter und wer weiß, vielleicht kehren wir eines Tages auch auf Facebook zurück oder tauchen auf einer anderen Social Media Plattform auf. Die freigewordenen zeitlichen Kapazitäten werden wir jedenfalls in unsere redaktionelle Arbeit investieren.

Wir danken allen Facebook-Followern für ihre jahrelange Treue und laden Euch herzlich ein, uns künftig auf X / Twitter zu folgen.

Euer Austrian Wings Team