Dachverband Luftfahrt launcht Podcast und Social-Media-Kanäle

AviationIndustry Austria freut sich, die Veröffentlichung des neuen Podcast #ONAIR – Der Aviation Podcast mit Peter Malanik bekanntzugeben. Die erste Episode ist seit heute online und richtet sich an alle, die sich für die Luftfahrt interessieren und die mehr darüber erfahren wollen, wie der Luftverkehr und die Luftverkehrsindustrie wirtschaftlich und operationell funktionieren, und welche volkwirtschaftliche Bedeutung Luftfahrt und die Luftfahrtindustrie hat.

In der ersten Podcast Folge spricht Peter Malanik, Geschäftsführer des Luftfahrtverbands Aviation Industry Austria darüber, welche Weichen für ein zukunftsorientiertes Wachstum gestellt werden müssen, in welchen Belangen es dringenden Handlungsbedarf zur Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gibt, und warum das große volkswirtschaftliche Bedeutung hat, die weit über den Luftverkehrsbereich hinausgeht. In weiteren Folgen tauscht sich Peter Malanik mit Gesprächspartnern aus Industrie, Wissenschaft & Wirtschaft aus.

Der Podcast beleuchtet die Rolle des Luftverkehrs und der Luftverkehrszulieferindustrie als zentrale Erfolgsfaktoren für den heimischen Wirtschafts- und Tourismusstandort sowie für den Wohlstand in Österreich. Dabei werden auch die aktuellen Rahmenbedingungen der Branche und die Schritte der Transformation zur Klimaneutralität thematisiert.

Jede Episode verspricht informative Insights in die Branche und spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten aus Luftfahrt, Wirtschaft und Wissenschaft, die ihre Einsichten und Erfahrungen teilen und aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Branche diskutieren.

„Aviation ist nicht nur eine wesentliche Säule der österreichischen Wirtschaft, sondern auch ein dynamischer Sektor im Wandel. Mit unserem Podcast möchten wir diese Transformation begleiten und für mehr Verständnis und Transparenz sorgen“, so Peter Malanik.

Hören Sie jetzt rein und bleiben Sie am Puls der Zeit mit #ONAIR- Der Aviation Podcast mit Peter Malanik. Zusätzlich freut sich AviationIndustry Austria ihren neuen Social Media Auftritt bekannt zu geben. Ab sofort sind wir auch auf LinkedIn, Facebook und Instagram unter AviationIndustry Austria präsent. Weitere Informationen, alle Episoden mit Verlinkung auf die gängisten Podcast-Plattformen findet man auf: https://aiaustria.at/podcast

(red / AI Austria)