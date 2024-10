Iberia fliegt erstmals nach Innsbruck

Die zwei wöchentlichen Direktverbindungen mittwochs und sonntags eignen sich ideal für einen Städtebesuch der attraktiven spanischen Hauptstadt. Mit mehr als drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist sie zum einen Europas höchstgelegene Hauptstadt und Sitz der spanischen Königsfamilie sowie zum anderen namhafte Kultur- und Universitätsstadt.

Auch als Herkunftsmarkt hat sich Spanien für Gäste, die wiederum nach Tirol kommen wollen, sehr gut über die letzten Jahre entwickelt. Damit sind die zwei wöchentlichen Flugverbindungen auch für den lokalen Tourismus interessant.

Mit der Aufnahme der Madrid-Strecke wird der Flughafen Innsbruck zudem Teil des Iberia-Netzwerkes und erlangt damit die Anbindung an ein weiteres internationales Drehkreuz. Besonders für den nord- und südamerikanischen Raum ist Madrid ein bedeutender Umsteigeflughafen.

Die Fluglinie Iberia ist Mitglied der Luftfahrtallianz oneworld und Teil der International Airline Group (IAG), zu der unter anderem auch British Airways gehört. Daher lassen sich auch Flüge von Iberia und British Airways über ihre jeweiligen Drehkreuze in Madrid und London ideal miteinander kombinieren.

Die Flüge aus / nach Madrid (MAD) im Detail:

Flugnummer Von Abflugzeit Nach Ankunftszeit Verkehrstag

IB 802 Innsbruck 10:15 Uhr Madrid 13:00 Uhr Mittwoch, Sonntag

IB 801 Madrid 06:50 Uhr Innsbruck 09:25 Uhr Mittwoch, Sonntag



Am 01. Dezember 2024 wird die Strecke aufgenommen und bis inkl. 26. März 2025 durchgeführt. Flugtickets können ab einem Preis von EUR 119,- pro Richtung (bei Erwerb eines Hin- und Retourtickets) erworben werden.

Über Iberia sowie die gängigen Vertriebskanäle sind die Flüge bereits buchbar.



Über die neue Strecke zeigen sich Wirtschaft und Tourismus erfreut

So sagt Tourismus-, Wirtschafts- und Beteiligungslandesrat Mario Gerber: „Die Aufnahme Innsbrucks in das Iberia-Netzwerk ist ein klares Zeichen für die wachsende Bedeutung unseres Flughafens. Die Anbindung an das internationale Drehkreuz Madrid kurbelt den Tourismus an und eröffnet neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Damit wird Tirols Position im internationalen Wettbewerb einmal mehr gestärkt. Darüber hinaus schafft die neue Flugverbindung Potenzial für verstärkte Handelsbeziehungen und kulturellen Austausch.“



Barbara Plattner, Geschäftsführerin Innsbruck Tourismus, streicht hervor: „Die unkomplizierte Erreichbarkeit ist bei der Wahl der Urlaubsdestination ein wesentliches Entscheidungskriterium. Spanien hat sich als Herkunftsmarkt im vergangenen Winter mit einer Nächtigungssteigerung von über 40 % im Vergleich zur Vor-Corona-Periode enorm entwickelt – hier tragen unsere langjährigen Aktivitäten Früchte. Die neue Anbindung mit zwei Rotationen in der Woche kann gerade für City Trips ein wertvoller Anreiz sein, und auch das Winter Dance Festival rund um Enrique Gaza Valga sorgt in Spanien für Furore. Wir versprechen uns von der neuen Flugverbindung also einiges an Potenzial, zudem ist Innsbruck über Madrid als Drehkreuz nun auch an Lateinamerika besser angebunden.“



Die Fluglinie Iberia selbst meldet sich ebenfalls zu Wort: „Wir freuen uns, Innsbruck in unser Streckennetz aufnehmen zu können. Es ist das 143. Ziel von Iberia. In den letzten Jahren haben wir ein wachsendes Interesse unserer Kunden an Winterdestinationen festgestellt, und wir sind bestrebt, immer die besten Verbindungen ab Spanien anzubieten, mit neuen Strecken, die unser Angebot an Destinationen diversifizieren und den Wert des Drehkreuzes Madrid erhöhen.“ (Carmen Giraud, Manager Sales Europe, ME and Asia bei Iberia)

(red / INN)