Vietnam Airlines nimmt Flüge nach Mailand auf

Vietnam Airlines kündigt die Aufnahme von Flügen nach Italien an und erweitert damit ihre Präsenz in Europa. Die neuen Nonstop-Flüge nach Mailand im Jahr 2025 folgen den neuen Routen zwischen Vietnam und München, die am 4. Oktober 2024 starten.

Vietnam Airlines wird die erste und einzige vietnamesische Fluggesellschaft sein, die eine Nonstop-Verbindung nach Italien anbietet. Ab dem 1. Juli 2025 wird Vietnam Airlines dreimal wöchentlich – immer dienstags, freitags und samstags – mit einer Boeing 787 Dreamliner Hanoi und Mailand verbinden. Mit dieser Erweiterung wird die Fluggesellschaft insgesamt neun europäische Strecken anbieten. Die Fluggesellschaft plant zudem Flüge zwischen Ho-Chi-Minh-Stadt und Mailand für die kommenden Jahre einzuführen.

Die vietnamesische Fluggesellschaft ist die einzige Airline, die Nonstop-Flüge von ihren Drehkreuzen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt nach Paris, Frankfurt und London anbietet. Im Oktober wird München als neues europäisches Ziel in das Streckennetz der Airline aufgenommen.

Vietnam und Italien haben 1973 diplomatische Beziehungen aufgenommen und sind 2013 eine strategische Partnerschaft eingegangen. Vietnam ist der größte Handelspartner Italiens in der ASEAN, während Italien der viertgrößte Handelspartner Vietnams in der EU ist. Der bilaterale Handel zwischen den beiden Ländern ist in den letzten Jahren stetig gewachsen.

Italien entwickelt sich zu einem wichtigen Markt für die vietnamesische Luftfahrtindustrie. Im Jahr 2023 begrüßte Vietnam 81.000 Touristen aus Italien, was etwa 89 Prozent des Niveaus vor COVID entspricht. Darüber hinaus stieg die Zahl der italienischen Besucher in Vietnam im ersten Quartal 2024 um 32 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum 2019, was das Potenzial Italiens zeigt, ein beliebtes Ziel für vietnamesische Reisende zu werden.

Das in Mitteleuropa gelegene Mailand ist die zweitgrößte Stadt Italiens und gilt als eine der weltweit führenden Modemetropolen. Im Jahr 2023 reisten 37.800 Passagiere von Mailand nach Vietnam, ein Anstieg von 1,4 Prozent im Vergleich zu 2019. Im ersten Quartal 2024 stieg diese Zahl um 24 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2019.

Die Verbindung zwischen Hanoi und Mailand wird nicht nur Reisende aus Italien, sondern auch aus anderen europäischen Ländern anziehen. Die neue Verbindung ist ein Zeichen für das Engagement von Vietnam Airlines, ihr globales Streckennetz zu erweitern und den Passagieren mehr Flexibilität zu bieten, aber vor allem die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Beziehungen zwischen Vietnam und Italien sowie zwischen Vietnam und Europa und darüber hinaus zu fördern.

(red / VN)