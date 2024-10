Vietnam Airlines landet zum ersten Mal in München

Am vergangenen Samstag, den 5. Oktober 2024, landete der erste Vietnam Airlines Linienflug am Flughafen München. München ist nach Frankfurt das zweite Ziel von Vietnam Airlines in Deutschland und wird passend zum 20-jährigen Jubiläum von Flugverbindungen zwischen Deutschland und Vietnam, aufgenommen. Der Erstflug wurde von hochrangigen Vertretern von Vietnam Airlines sowie vom Flughafen München verabschiedet.

Der mit einer Boeing 787-9 durchgeführte Flug VN 34 wurde mit einer Eröffnungszeremonie im Beisein von Herrn Nguyen Hoang Anh, Chairman of the Commission for the Management of State Capital, Herrn Le Duc Canh, Executive Vice President, Vietnam Airlines, Herrn Luu Xuan Dong, Generalkonsul, Generalkonsulat der S.R. Vietnam in Frankfurt am Main und Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung Flughafen München, zelebriert.

Seit vielen Jahren ist Vietnam Airlines bereits in Deutschland präsent, bislang jedoch nur in Frankfurt. Von Frankfurt aus wird Hanoi täglich und Ho-Chi-Minh-Stadt fünf Mal pro Woche angeflogen. Die neuen Flüge ab München unterstreichen das Engagement von Vietnam Airlines im deutschen Markt.

Vietnam Airlines President & CEO Herr Le Hong Ha sagte: „Wir freuen uns über die Aufnahme von Direktflügen nach München und Bayerische Landeshauptstadt mit unseren Drehkreuzen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt zu verbinden sowie im Rahmen dessen 20 Jahre Flugverbindungen zwischen Deutschland und Vietnam zu feiern. Mit dieser neuen Verbindung profitieren nicht nur Fluggäste ab Deutschland von noch mehr Flügen nach Vietnam, auch Kunden aus beispielsweise Österreich haben Zugang zu unserem großen Streckennetz in Vietnam und darüber hinaus durch komfortable Umsteigeverbindungen zu diversen Zielen in Asien und Australien.“

„Wir freuen uns sehr über das neue Flugangebot von Vietnam Airlines am Münchner Flughafen. Die Verbindungen sind eine bedeutende Erweiterung unseres Asien-Angebotes und festigen die Position des Münchner Flughafens als eines der führenden Luftfahrt-Drehkreuze in Europa. Wir sind überzeugt, dass diese neuen Direktflüge zur weiteren Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen und des kulturellen Austauschs zwischen Bayern und Vietnam beitragen“, sagte Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung des Münchner Flughafens.

Jeden Montag und Samstag startet eine Boeing 787 Dreamliner von Vietnam Airlines von München nach Hanoi, im Norden Vietnams. Fluggäste erreichen Hanoi am darauffolgenden Tag frühmorgens. Der Rückflug nach München verlässt Hanoi ebenfalls samstags und montags kurz nach Mitternacht und landet um 06:50 Uhr nach 11 Stunden und 45 Minuten Flugzeit in der Bayerischen Hauptstadt.

Von München nach Ho-Chi-Minh-Stadt, dem zweiten Drehkreuz von Vietnam Airlines, werden zunächst jeden Dienstag Flüge angeboten. Auch hier starten die Flüge um die Mittagszeit und erreichen Ho-Chi-Minh City am darauffolgenden Tag am frühen Morgen.

Der Rückflug verlässt Vietnam montags um 23:40 Uhr und landet in München am Folgetag um 06:40 Uhr. Ab dem 5. Dezember 2024 wird ein zweiter wöchentlicher Flug am Donnerstag mit Rückflug am Mittwoch zu denselben Flugzeiten wie dienstags eingeführt.

Sowohl ab Hanoi, als auch ab Ho-Chi-Minh City können Passagiere von den zahlreichen angebotenen Umsteigeverbindungen zu weiteren Zielen in Vietnam, Asien sowie Australien profitieren.

Zum Beginn des Winterflugplans verschieben sich die Flugzeiten leicht, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.

Flugnummer Route Abflug Ankunft Frequenz VN 34 VN 34 MUC-HAN 13:35 11:50 05:00+1 04.30+1 MO, SA bis 26.10 MO, SA ab 27.10 VN 35 VN 35 HAN-MUC 00:05 23:50 06:50 06:05+1 MO, SA bis 26.10 FR, SO ab 27.10 VN 32 MUC-SGN 12:45 11:50 05:00+1 04:55+1 DI, bis 26.10 DI, DO* ab 27.10 VN 33 SGN-MUC 23:40 23:50 06:40+1 06:20+1 MO bis 26.10 MO, MI* ab 27.10

*Die zweite wöchentliche Frequenz zwischen München und Ho-Chi-Minh-Stadt wird ab Dezember 2024 eingeführt.

Das Reiseerlebnis an Bord von Vietnam Airlines

Auf den Flügen ab München ist der Einsatz einer Boeing 787-9 Dreamliner geplant, welche über drei Reiseklassen verfügt. In der Business Class bietet Vietnam Airlines 28 Lie-Flat-Sitze in einer 1-2-1 Konfiguration, sodass jeder Gast direkten Gangzugang und eine hohe Privatsphäre genießt. Zudem haben Passagiere Zugang zu den Business Class Lounges der Airline.

Vietnam Airlines ist zudem eine der wenigen Fluggesellschaften, die ihrer Premium Economy Class eine eigene Kabine widmet. Hier können sich Fluggäste auf 35 bequeme Sessel mit bis zu 107cm. Sitzabstand und 18cm. Sitzneigung in einer 2-3-2 Konfiguration freuen.

Auch in der Economy Class bietet Vietnam Airlines ein komfortables Reiseerlebnis, da der Sitzabstand 82cm. und die Neigung 15cm. beträgt. An jedem Sitz haben Passagiere ein persönliches Entertainmentsystem. Weitere Informationen zu den verschiedenen Reiseklassen von Vietnam Airlines sind hier verfügbar.

(red / MUC)