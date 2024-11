Air Astana erhält APEX Award

Die kasachische Fluggesellschaft Air Astana erhielt bei den Airline Passenger Experience Association (APEX) Awards 2025 am 30. Oktober 2024 in Kalifornien, USA, die Auszeichnung als Five Star Major Airline. Bereits zum fünften Mal innerhalb der letzten sieben Jahre wurde Air Astana mit dieser prestigeträchtigen Ehrung bedacht.

„Wir freuen uns sehr über die Verleihung des renommierten APEX-Preises, der das Engagement der Fluggesellschaft für exzellenten Service und die Zufriedenheit unserer Passagiere unterstreicht,” sagte Zhamilya Jaxybekova, Manager of Inflight Service bei Air Astana. „Wir schätzen sehr das positive Feedback von so vielen unserer Fluggäste, das uns die Verleihung des aktuellen APEX-Awards beschert hat.“

Die APEX Five Star und Four Star Airline Awards sind weltweit anerkannte Auszeichnungen und beruhen auf neutralem Feedback von Fluggästen. Die Erkenntnisse werden durch die APEX-Partnerschaft mit TripIt® von Concur®, die weltweit meistgenutzte App für die Organisation der Reise ermittelt. Für die Auszeichnungen im Jahr 2025 wurden über eine Million PNR-geprüfte (Passenger Name Record) Flüge von Passagieren mit über 600 Fluggesellschaften aus der ganzen Welt ausgewertet. Anhand einer Fünf-Sterne-Skala konnten Reisende Punkte vergeben. Die APEX Five Star und Four Star Airline Awards sind durch ein unabhängiges, externes Audit-Unternehmen zertifiziert.

Im Juni 2024 wurde Air Astana ebenfalls von der renommierten Organisation Skytrax zum zwölften Mal in Folge geehrt. Skytrax vergibt die Auszeichnung nach einem eingehenden Audit sowie einer Analyse von Produkt- und Service-Qualitätsstandards der einzelnen Fluggesellschaften an Bord und am Boden.

(red / Air Astana)