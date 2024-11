Flughafen Wien gewinnt den Großen Nachhaltigkeitspreis

Der diesjährige Große Nachhaltigkeitspreis Logistik der BVL Bundesvereinigung Logistik Österreich geht an die Flughafen Wien AG. Gewürdigt wurden vor allem die konsequente Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie und die Vielzahl der Maßnahmen in den verschiedensten Unternehmensbereichen. Verliehen wird der Preis seit 2012 an Unternehmen und Institutionen aus Industrie, Handel und Dienstleistung für herausragende Leistungen im Bereich nachhaltiger Logistik. Übergeben wurde der Preis an Flughafen Wien-Vorstand Dr. Günther Ofner im Rahmen eines Galaabends in der ÖAMTC-Zentrale in Wien.