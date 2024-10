Flughafen Wien: 5,4 Prozent mehr Passagiere im September

Nach einem Rekordsommer legen die Passagierzahlen weiter zu: Im September 2024 stieg das Passagieraufkommen in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) um 6,8% auf 4.058.778 Reisende und um 5,4% auf 3.078.141 Reisende am Standort Wien gegenüber dem September des Vorjahres.

Am Flughafen Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber September 2023 auf 2.358.092 (+6,6%) und jene der Transferpassagiere auf 711.994 Reisende (+1,4%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 22.050 Starts und Landungen (+6,4%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem September 2023 um 26,4% auf 25.547 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen im September 2024

Im September 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.062.810 Reisende (+6,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im September 2024 insgesamt 249.323 Passagiere (+10,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 54.817 Reisende (+11,7%) und nach Afrika 24.215 (-2,6%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im September 2024 insgesamt 67.244 (-25,8%) und in den Fernen Osten 48.092 Passagiere (+22,0%).

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im September 2024 auf 896.471 Reisende (+10,4%). Am slowakischen Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 84.166 Reisende (+21,5%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis September 2024: +7,2% in Wien und +9,1% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis September 2024 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 7,2% auf kumuliert 24.119.913 Fluggäste zu – und liegt damit mit 0,7% über dem Vorkrisenniveau (2019). Das Frachtaufkommen stieg von Jänner bis September 2024 um 19,7% auf 216.360 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 9,1% auf 31.626.531 Reisende.

Alle Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Verkehrsentwicklung September 2024

Flughafen Wien (VIE) 09/2024 Diff. % 2023 01-09/2024 Diff. % 2023 Passagiere an+ab+transit 3.078.141 +5,4 24.119.913 +7,2 Lokalpassagiere an+ab 2.358.092 +6,6 18.755.890 +8,8 Transferpassagiere an+ab 711.994 +1,4 5.290.202 +1,9 Bewegungen an+ab 22.050 +6,4 177.356 +5,9 Cargo an+ab in to 25.547 +26,4 216.360 +19,7 MTOW in to 941.622 +8,5 7.595.634 +8,5 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 09/2024 Diff. % 2023 01-09/2024 Diff. % 2023 Passagiere an+ab+transit 896.471 +10,4 6.896.928 +15,5 Lokalpassagiere an+ab 895.537 +10,7 6.887.726 +15,8 Transferpassagiere an+ab 930 -72,5 9.144 -61,9 Bewegungen an+ab 5.612 +11,2 44.894 +15,0 Cargo an+ab (in to) 1.803 +12,8 15.998 +17,0 MTOW (in to) 217.593 +10,3 1.739.140 +14,1 Flughafen Kaschau/Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 09/2024 Diff. % 2023 01-09/2024 Diff. % 2023 Passagiere an+ab+transit 84.166 +21,5 609.690 +18,3 Lokalpassagiere an+ab 84.166 +21,5 609.690 +18,3 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 682 +31,7 4.704 +25,4 Cargo an+ab (in to) 0 +67,6 2 +342,3 MTOW (in to) 21.792 +24,2 145.880 +17,2 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 09/2024 Diff. % 2023 01-09/2024 Diff. % 2023 Passagiere an+ab+transit 4.058.778 +6,8 31.626.531 +9,1 Lokalpassagiere an+ab 3.337.795 +8,0 26.253.306 +10,7 Transferpassagiere an+ab 712.924 +1,1 5.299.346 +1,6 Bewegungen an+ab 28.344 +7,8 226.954 +7,9 Cargo an+ab (in to) 27.350 +25,4 232.360 +19,5 MTOW (in to) 1.181.007 +9,1 9.480.654 +9,6

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Verkehrsdaten.

