Flughafen Wien startet in die Wintersaison: 500 Mitarbeiter und 94 Fahrzeuge für Winterdienst bereit

Für die kalten Wintermonate ist der Flughafen Wien bestens vorbereitet: Bei Schneefall muss eine Gesamtfläche von 2,6 Mio. m² bestehend aus Vorfeld, Rollbahnen und Pisten schnee- und eisfrei gehalten werden. An Spitzentagen werden dabei über 1.500 LKW-Landungen an Schnee abtransportiert. Über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Teams von Winterdienst, Enteisung und vieler weiterer Flughafen-Bereiche stehen mit langjähriger und professioneller Expertise dafür bereit. In mehreren Übungen hat der Flughafen Wien alle Abläufe in der gesamten Prozesskette trainiert, von der Alarmierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, über die Schneeräumung von Vorfeld und Rollbahnen bis hin zur großen Pistenräumungsformation, damit bei Schneefall alles schnell und effizient funktioniert. Insgesamt verfügt der Flughafen Wien über rund 94 Fahrzeuge für Schneeräumung und Flugzeug-Enteisung. Mit modernsten Fahrzeugen und einer effizienten Organisation des betriebsinternen Winterdienstes gewährleistet der Airport auch bei widrigen Wetterbedingungen einen sicheren und reibungslosen Betrieb.