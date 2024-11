Innovatives Mietwagenzentrum eröffnet im Parkhaus 4 am Flughafen Wien

Noch mehr Serviceangebot in der AirportCity: Ab sofort profitieren Passagiere und Mietwagenfirmen am Flughafen Wien von einem zentralen „Turnaround-Center“ im Parkhaus 4. Mit der Bündelung von Anmietung, Rückgabe und Fahrzeugreinigung an einem Ort wird der Mietwagenprozess für Kundinnen und Kunden deutlich komfortabler. Mit dieser Zentralisierung werden komplexe Abläufe optimiert: So wird durch eine effiziente Abwicklung und eine neue, moderne Waschstraße ressourcenschonend gearbeitet. Das innovative Konzept wurde in Zusammenarbeit mit Assured Austria umgesetzt und steht Kundinnen und Kunden sowie allen Mietwagenanbietern am Standort rund um die Uhr zur Verfügung.

„Das ‚Turnaround-Center‘ setzt neue Maßstäbe: Mit der zentralen Bündelung aller Mietwagenservices schaffen wir mehr Komfort und Effizienz für alle Passagiere und Mietwagenfirmen. Die neue, ressourcenschonende Waschstraße leistet auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Wir freuen uns, mit Assured Austria einen erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben, der unsere strategischen Ziele in der AirportCity ideal ergänzt,“ erklärt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Mit dem neuen Turnaround-Center haben wir gemeinsam mit dem Flughafen Wien eine innovative und für die Branche einzigartige Lösung geschaffen. Anmietung, Rückgabe und Reinigung von Mietwagen werden an einem Ort vereint und sind rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche persönlich erreichbar. Das Konzept ermöglicht effizientere Abläufe und höchsten Komfort für Kundinnen und Kunden. Wir sind stolz auf die erfolgreiche Umsetzung und damit einen wertvollen Beitrag zu mehr Servicequalität am Flughafen Wien zu leisten“, sagt Branko Mihajlov, Geschäftsführer und Miteigentümer von Assured Austria.

Effizienz und Komfort an einem Ort: „Turnaround-Center“ ist rund um die Uhr erreichbar

Ab sofort steht allen Mietwagenfirmen am Flughafen Wien – darunter AVIS, Buchbinder/Megadrive, Dryyve/Wheego, Enterprise/National/Alamo, Europcar, Hertz/Dollar/Thrifty und Sixt – ein neues Servicekonzept zur Verfügung: Im neuen Turnaround-Center im Parkhaus 4 werden alle Dienstleistungen rund um Mietwagen, von der Anmietung über die Rückgabe bis hin zur Fahrzeugreinigung, zentral gebündelt. Besonders angenehm für Reisende: Das neue Mietwagenzentrum ist rund um die Uhr besetzt. Dieses innovative Konzept sorgt für deutlich effizientere Abläufe, bietet maximalen Komfort für Kundinnen und Kunden und vereinfacht die Prozesse für Mietwagenanbieter erheblich. Während die Reinigung von Mietwägen bislang an verschiedenen Standorten rund um das Flughafengelände stattfand, erfolgt sie nun zentralisiert. Für Fluggäste bietet das Turnaround-Center zusätzlichen Komfort, denn über witterungsgeschützte Fußwege gelangen sie bequem und direkt zu den Terminals. Seit fast einem Jahrzehnt ist Assured Austria verlässlicher Partner des Flughafen Wien, gemeinsam wurde das Serviceangebot am Standort stetig erweitert, etwa um Valet-Parking, hochwertige Reinigungsservices und ab sofort auch das neue Turnaround-Center.

Über Assured Austria

Assured Austria ist Teil der Assured Europe Gruppe, dem anerkannten Marktführer im Bereich Flottenmanagement und damit verbundenen Dienstleistungen. Mit über 900 Standorten betreut die Gruppe jährlich mehr als drei Millionen Fahrzeuge und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und Privatkunden. Die Gruppe bietet hervorragende und maßgeschneiderte Outsourcing-Lösungen für das gesamte Spektrum der Anforderungen ihrer Kunden in den Bereichen Automobil, Flughafen, Autovermietung, Facility und Mobilität an.

AirportCity: Neues Service für multifunktionalen Standort

Die AirportCity bietet Unternehmen ein vielfältiges Leistungsangebot. Mit eigener Verkehrsinfrastruktur und exzellenter Anbindung an Straße, Schiene und Flugzeug, einem Facharztzentrum, einem WIFI NÖ Bildungscampus, einem Fitnesscenter, zwei Hoteleinrichtungen, zahlreichen Einkaufs- und Gastronomiemöglichkeiten und hochmodernen Büro-, Coworking- und Eventräumlichkeiten, ist die AirportCity ein perfekter Standort für Unternehmen, die nach neuen Betriebsstandorten für ihre Büros oder Conferencing- und Veranstaltungsflächen suchen. Über 250 Unternehmen sind am Flughafen-Standort vertreten, mehr als 23.000 Menschen sind hier beschäftigt.

(red / VIE)