Fotoreportage: Modellbaumesse Wien 2024

Am Wochenende 26./27. Oktober ging in Wien wieder die Modellbaumesse über die Bühne. Fotograf Markus Dobrozemsky hat sie für Austrian Wings besucht.

Jedes Jahr steht der Oktober ganz im Zeichen des Modellbaus, des kreativen Gestaltens und des Kunsthandwerks. 2024 gab es eine Neuerung – die Modellbau-Messe wurde durch die Create Con ergänzt und schafftte damit ein Event des neuen kreativen Miteinanders. Trotzdem kam der klassische Modellbau nicht zu kurz, bei dem auch die Luftfahrt thematisch abgebildet war, wenngleich auch nicht so umfassend wie in den vergangenen Jahren. Luftfahrtinteressierte konnten auch in einem Helikoptersimulator ihr fliegerisches Talent unter Beweis stellen. Doch nun lassen wir die Bilder sprechen.

Fotoimpressionen

Drohnen spielten bei der diesjährigen Modellbaumesse eine große Rolle.

Vor Ort wurde auch direkt an Modellen gearbeitet.

Die jüngsten Besucher hatten ebenfalls ihren Spaß.

Der österreichische Aeroclub war unter anderem mit einem Segelflugsimulator präsent.

Airwolf ...

Große und kleinen Eisenbahnfreunde kamen gleichermaßen auf ihre Kosten.

Dieses Ausstellungsstück stammt aus einem 3D-Drucker.

Dieses Modell eines F-117 Stealth-Flugzeuges wurde ebenfalls mittels 3D-Drucker hergestellt.

Modell von U-96 aus dem Film "Das Boot".

Modell des Schlachtschiffes Tirpitz.

Saab J-29 Tunnan, genannt Fliegende Tonne.

Grumman F-4 Wildcat.

Das Original dieses Saab Draken steht heute im Museum in Zeltweg.

(Modell-)Rümpfe der Pilatus PC-7.

Dassautl Super Etendard mit argentinischen Hoheitsabzeichen.

Argentinische Mirage 5 Dagger.

Senkrechtstarter Harrier.

DC-2 der AUA-Vorgängergesellschaft ÖLAG, die von Wien Aspern aus in die weite Welt flog.

Die DC-9 (und später die MD-80) bildete über Jahrzehnte das Rückgrat der Kurz- und Mittelstreckenflotte der AUA; im Hintergrund eine Boeing 737 der alten Lauda Air.

Die AUA bezeichnete die in den 1990er Jahren eingeflottete Fokker 70 als "X-Large-Jet".

MD-87 der AUA.

F-84F Thunderstreak

F-5 Tiger Patrouille Suisse.

F-5 Tiger der südvietnamesischen Streitkräfte.

Der legendäre Huey ... hier in der Version UH-1N.

Ein SF-60F Ocean Hawk.

MH-60L Black Hawk.

Luke, möge die Macht mit Dir sein ...

Me 109F-4 im Wüstentarnschema.