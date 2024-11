Oktober 2024: Stabiles Fluggastaufkommen in Frankfurt

Im Oktober nutzten rund 5,7 Millionen Passagiere den Flughafen Frankfurt. Das entsprach einem geringfügigen Wachstum von 0,3 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2023. Über die Herbstferien waren insbesondere europäische Warmwasserziele sehr gefragt. Dazu zählten Destinationen in Griechenland, auf den Balearen und den Kanaren. Von den Passagierzahlen 2019 lag der aktuelle Monatswert noch etwa 11,6 Prozent entfernt1.



Das Cargo-Volumen wuchs im Berichtsmonat um 3,8 Prozent auf 179.809 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen sank um 2,1 Prozent auf 39.849 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,5 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2023 ist das ein Rückgang um 1,9 Prozent.



An den meisten internationalen Beteiligungsflughäfen stiegen die Passagierzahlen. Das Aufkommen am Flughafen Ljubljana in Slowenien erzielte einen Anstieg um 7,3 Prozent. Im Berichtsmonat nutzten den Flughafen 127.572 Fluggäste. Die brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 719.929 Passagieren hingegen weiterhin ein deutliches Minus von 33,2 Prozent. Hauptgrund hierfür ist der eingestellte Flugbetrieb am Airport in Porto Alegre vom 3. Mai bis zum 20. Oktober als Folge der heftigen Überschwemmungen in der Region. Seit 21. Oktober wird der Betrieb wieder sukzessive hochgefahren mit einem Fokus auf zunächst inländische Flüge. Der Flughafen im peruanischen Lima wuchs im Oktober auf rund 2,2 Millionen Fluggäste, ein deutliches Plus von 12,7 Prozent. Die 14 griechischen Regionalflughäfen waren von insgesamt rund 3,4 Millionen Passagieren gefragt. Das entsprach einem Plus von 9,2 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüßten 156.455 Reisende (minus 6,5 Prozent). Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte mit rund 4,6 Millionen Fluggästen um 5,0 Prozent zu.



Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 16,9 Millionen Passagieren und damit um 2,5 Prozent höher als in der Vorjahresperiode.

(red / Fraport)