Die Änderung tritt mit Sommerflugplan 2025 in Kraft.

Ab dem kommenden Sommer fliegt Lufthansa bis zu fünfmal am Tag die hessische Finanzmetropole Frankfurt am Main von Salzburg aus an.

Von Frankfurt aus haben Passagiere Anschlussmöglichkeiten an das Lufthansa-Streckennetz weltweit. Frankfurt ist der wichtigste Hub der deutschen Airline.

(red)