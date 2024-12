Berlin: Der BER erwartet mehr als eine Million Reisende in den Weihnachtsferien

Weihnachtszeit ist Reisezeit: Während der bevorstehenden Ferien in der Zeit vom 20. Dezember bis zum 5. Januar rechnet die Flughafengesellschaft mit gut 1,05 Millionen Passagieren. Das sind etwa 100.000 mehr als in den Weihnachtsferien des Vorjahres. In diesem Zeitraum werden 62 Airlines die Region mit insgesamt 123 Destinationen in 47 Ländern verbinden. In den Weihnachtsferien 2023 flogen 54 Airlines zu 114 Zielen.

Und wieder lockt die Sonne. Am meisten gefragt ist Spanien mit der Baleareninsel Mallorca und den Kanarischen Inseln, gefolgt von Zielen in Italien, der Türkei, Frankreich und Portugal. Aber es darf auch weiter weg sein: mit der Küstenstadt Hurghada in Ägypten oder Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die meisten Flüge bieten Ryanair mit rund 1.300 Starts und Landungen und easyJet mit rund 1.200 Starts und Landungen innerhalb dieser zwei Wochen an. Am ersten Ferienwochenende von Freitag, den 20. Dezember, bis Sonntag, den 22. Dezember, erwartet der BER rund 210.000 Passagiere. Allein zum Ferienauftakt am Freitag werden rund 78.000 Gäste den BER nutzen. Zu Beginn der Ferien wird traditionell auch wieder unser BERteam in den Terminals unterwegs sein und Reisende unterstützen.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Passagieren in den Weihnachtsferien dieses Jahr noch mehr Urlaubsziele anbieten können als im Jahr zuvor. Allein Dubai wird in diesem Winter zwei Mal täglich von zwei Airlines angeboten. In den letzten Wochen haben wir uns intensiv darauf vorbereitet, allen unseren ab- und anreisenden Passagieren einen möglichst entspannten Aufenthalt an unserem Flughafen zu bieten,“ kommentiert Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Die Flughafengesellschaft empfiehlt allen Reisenden, die digitalen Angebote wie BER Runway oder BER Biometrics zu nutzen, um ihre Wartezeiten möglichst kurz und damit ihr Reiseerlebnis möglichst komfortabel zu gestalten. 15 Fluggesellschaften bieten den Fast Bag Drop für eine Gepäckaufgabe ohne Wartezeiten an Automaten in beiden Terminals an. Reisende werden zudem gebeten, rechtzeitig und wie von ihren Airlines empfohlen am Flughafen zu sein.

Derzeit finden im Terminal 1 des BER Umbauarbeiten für den schrittweisen Einbau neuer Technik für die Sicherheitskontrollen statt. Fluggästen empfiehlt die Flughafengesellschaft daher vor Abflug in der BER App, auf der Webseite oder auf den Großbildschirmen vor Ort zu prüfen, an welcher Kontrollspur in beiden Terminals die geringsten Wartezeiten angezeigt werden. Von den Sicherheitskontrollen im Terminal 2 erreichen Reisende ebenfalls alle Abfluggates.

Egal ob Check-in, Gepäckabfertigung und Gastronomie, ob technische Infrastruktur, Verkehrsleitung, Sicherheit, Feuerwehr oder Enteisung – für die Mitarbeitenden der Flughafengesellschaft sowie ihre Partner bedeutet Ferienzeit Hochbetrieb. An den drei Weihnachtstagen sind allein von der Flughafengesellschaft pro Tag jeweils mehr als 400 Mitarbeitende in den Terminals oder auf den Vorfeldern im Dienst, um den Flugbetrieb zu sichern.

Wer vor dem Abflug noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk benötigt, kann in beiden Terminals shoppen gehen. An Heiligabend, Silvester und den Feiertagen sind bis mindestens 19 Uhr zahlreiche Shops geöffnet. Heinemann Duty Free im Sicherheitsbereich beider Terminals bietet bis zum letzten Abflug seine Waren an. Restaurants, Bars und Cafés haben zu den gewohnten Zeiten bzw. nach Flugplan geöffnet.

Die wichtigsten Reisetipps

Die Flughafengesellschaft bittet alle Passagiere, sich gut auf ihre Reise vorzubereiten und die Bestimmungen zur Sicherheitskontrolle zu beachten. So sind in beiden Terminals im Handgepäck nur Flüssigkeiten in Behältern bis zu 100 ml erlaubt. In Terminal 2 müssen Flüssigkeiten und Laptops aber nicht mehr separat auf das Band gelegt werden.

BER Runway

Das Reservieren eines Zeitfensters für den Zugang zur Sicherheitskontrolle erspart Wartezeit. Der Service ist kostenlos und kann ab sieben Tage vor Abflug gebucht werden. Reisende, die ein Zeitfenster gebucht haben, gehen einfach mit ihrer Bordkarte zur Bordkartenkontrolle 4 im Terminal 1. Von dort können Reisende jedes Abfluggate erreichen: runway.berlin-airport.de

BER Biometrics

Mit BER Biometrics können verschiedene Service-Angebote auch kontaktlos per Gesichtserkennung genutzt werden. Interessierte Fluggäste können dafür die App SmartDepart auf ihr Smartphone laden und sich dort registrieren. Bei einem gebuchten Flug erhalten sie automatisch ein Zeitfenster für BER Runway, das bereits zwei Stunden vor dem ausgewählten Zeitfenster gültig ist. Über BER Biometrics können Reisende zudem den Zugang zur zentralen Ausreise in Terminal 1 oder den von ihnen gebuchten Zugang zur Lounge Tegel kontaktlos nutzen: biometrics.berlin-airport.de



EasyPass

Passagiere, die einen biometrischen Reisepass oder neuen deutschen Personalausweis besitzen, können die automatische Passkontrolle EasyPass nutzen und somit zur Abreise in ein Nicht-EU-Land schneller die Grenzkontrolle passieren. Dies gilt ebenso für Drittstaatsangehörige ab 12 Jahren mit elektronischem Reisepass und deutschem Aufenthaltstitel. Mit Kinderreisepässen ist dies nicht möglich.

Entspannter Aufenthalt: Reisende können sich ebenfalls in eine der beiden BER Business Lounges einbuchen. In den BER Lounges Tegel und Tempelhof finden sie Entspannung oder eine ruhige Ecke zum konzentrierten Arbeiten. Beide Lounges bieten zudem ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot sowie einen separaten Konferenzraum. lounge.berlin-airport.de

Shops und Gastronomie

Am BER erwarten Reisende sowohl im öffentlichen Bereich als auch im Sicherheitsbereich zahlreiche Shops und gastronomische Einrichtungen. Im Rewe-Markt im öffentlichen Bereich des Terminal 1 können zudem an allen Tagen fehlende Zutaten für das Weihnachtsessen oder den Silvesterabend eingekauft werden. Frische Backwaren gibt es direkt gegenüber bei Kamps; der Bäcker ist täglich rund um die Uhr geöffnet.

(red / BER)