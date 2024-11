Eurowings neu von Berlin nach Dschidda in Saudi-Arabien

Eurowings verbindet den BER ab sofort mit Dschidda in Saudi-Arabien. Die Verbindung in die Hafenstadt am Roten Meer wird dreimal pro Woche (dienstags, freitags und sonntags) angeboten.

Am BER starten die Flugzeuge jeweils um 21.20 Uhr mit Ankunft in Dschidda um 05:00 Uhr. Abflugzeit in die Gegenrichtung ist 06.30 Uhr mit Ankunft am BER um 10.35 Uhr. Die Flugzeit beträgt gut sechs Stunden. Auf der Strecke kommt ein Flugzeug vom Typ A320neo zum Einsatz. Dschidda ist bereits das zweite Ziel im Nahen Osten, das von Eurowings ab BER angeflogen wird.

Seit dem 27. Oktober hat die Airline Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder im Flugplan und die Verbindung auf sieben wöchentliche Frequenzen aufgestockt.

Saudi Arabien in der Kritik - Menschenrechtsverletzungen im Namen des Islam

Saudi Arabien selbst steht seit Jahren in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen. In dem Land, in dem eine besonders rückständige und brutale Auslegung des Islam Staatsreligion ist, ist die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Regelmäßig finden öffentliche Hinrichtungen durch Enthaupten schon wegen geringer "Vergehen" wie etwa Ehebruch, Hexerei oder Abfall vom islamischen Glauben ("Gotteslästerung") statt. Für internationales Aufsehen sorgte auch der Fall des Bloggers Raif Badawi, der 2013 wegen "Beleidigung des Islam" zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Auch Frauen werden unter Berufung auf "islamisches Recht" seit Jahrzehnten massiv unterdrückt. Um die Pressefreiheit ist es ebenfalls katastrophal schlecht bestellt.

(red / BER)