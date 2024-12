Doc on Board Mitbegründer als Podcaster

Ein Leben für die Menschen - das beschreibt Dr. Joachim Hubers jahrzehntelanges Wirken wohl ganz gut. Der Niederösterreich war als Internist/Kardiologe/Flug-Reisemediziner/Notarzt/LNA und Dozent für Notfallmedizin tätig und gründete gemeinsam mit Dr. David Gabriel. Schon vor einziger Zeit startete Huber, dessen Expertise unter anderem auch im Buch "Als der Tod vom Himmel stürzte - die Flugtagkatastrophe von Ramstein" Niederschlag fand, einen medizinischen Podcast mit dem Titel "Doc on Air".

Jetzt ist Dr. Huber auch unter die Märchenerzähler gegangen, da ihm Kinder besonders am Herzen liegen. Auf seinem neuesten Projekt "Märchendoktor" liest er Märchen vor.

Wieso macht ein Notarzt nun einen Podcast mit Märchen? "Ganz einfach: schon unsere Kinder waren begeisterte Zuhörer und die oft auch selbst erfundenen Märchen waren so beliebt, dass ich jeden Abend an ihren Bettchen saß und erzählte. Die Kunst des Geschichtenerzählens habe ich auch auf meinen Reisen in afrikanischen, arabischen und asiatischen Ländern genutzt, um Freunde zu gewinnen, Menschen zu trösten und zu erfreuen."

