"Flugforensik.de" mit Podcast zum Absturz von Lufthansa 540

Am 20. November 1974 stürzt eine Boeing 747-130 der deutschen Lufthansa beim Start in Nairobi, Kenia, ab. Es ist der erste Jumbo-Absturz in der Luftfahrtgeschichte überhaupt. 59 Menschen sterben, 98 überleben. Einer der dunkelsten Tage in der Historie der Lufthansa jährt sich in diesen Tagen zum 50. Mal. Die Flugforensiker Andreas Spaeth und Benjamin Denes konnten für diese Folge mit Hans-Joachim Schacke, dem First Officer des Unglücksfluges sprechen. Flugbegleiterin Ingrid Müssemeyer sollte damals die Crew von LH540 auf dem Rückflug nach Deutschland ablösen. Beide Interviewpartner erheben heute Vorwürfe gegen die Lufthansa.

Der Luftfahrtjournalist und mehrfache Sachbuchautor Patrick Huber schildert in seinem mittlerweile 16. Buch „Lufthansa Flug 540: Der erste Jumbo-Absturz“ die Tragödie detailreich und präsentiert auch neue Rechercheergebnisse, von denen er bei Flugforensik erzählt.

Hier geht's direkt zum Podcast über den Absturz von Lufthansa Flug 540.

Austrian Wings meint: Wir haben den Podcast bereits gehört und empfehlen ihn ausdrücklich - den "Flugforensikern" Andreas Spaeth und Benjamin Denes ist die Meisterleistung gelungen, sogar das letzte noch lebende Besatzungsmitglied aus dem Cockpit des Unglücksfluges zu interviewen.

