Flughafen Memmingen erweitert sein Osteuropa-Angebot

Einst gelangten Menschen und Waren auf sogenannten Ulmer Schachteln in langer und mühsamer Fahrt auf der Donau von Schwaben nach Budapest. Heute nimmt man dafür einen modernen Airbus und landet nach 90 Minuten Flugzeit in der ungarischen Hauptstadt. Ab sofort gibt es dazu nun vier Mal pro Woche ab Memmingen die Gelegenheit - mit Wizz Air.

Für manchen Weihnachtsurlauber war das eine gute Nachricht! Die Fluggesellschaft Wizz Air eröffnete am Dienstag (17.12.) ihre neue Verbindung von Memmingen in die ungarische Hauptstadt. Vier Mal pro Woche geht es nonstop in die rund 1,7 Millionen Einwohner zählende Metropole an der Donau. „Wir sind damit der größte Wizz Air-Standort in Süddeutschland und der Low Cost Airport mit der größten Ost-Europa-Kompetenz“, betont Flughafen Vertriebsleiter Marcel Schütz. Ideal ist die neue Verbindung insbesondere für eine Städtereise. Vor Ort warten in Budapest zahlreiche Höhepunkte: So das Wahrzeichen der Stadt, das drittgrößte Regierungsgebäude der Welt, oder die St.-Stephans-Basilika. Erholung nach ausgedehntem Stadtbummel bieten die zahlreichen Heil- und Thermalbäder wie das bekannte Gellért-Bad und das prachtvolle Széchenyi-Bad. Aber auch den Ungarn eröffnet sich ein schneller Weg zum Skifahren in die Alpen, für Besuche bei Verwandten, Freunden oder Geschäftspartnern. Die Flugtage sind Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag.

Wieder nach Chişinău

Auch die Republik Moldau ist erneut ein Stück näher an Süddeutschland gerückt. Denn Wizz Air hat ihre Flüge von Memmingen nach Chişinău wieder aufgenommen. Drei Mal pro Woche geht es nun nonstop in die rund 530.000 Einwohner zählende Hauptstadt der Republik Moldau. Geflogen wird am Montag, Mittwoch und Freitag. Die neue Verbindung wird von vielen Menschen geschätzt, die in die östliche Ukraine reisen möchten. Bis zur Hafenstadt Odessa sind es gerade mal 200 Kilometer. Die Metropole Chişinău, eine sehr grüne Stadt, bietet zahlreiche kulturelle Sehenswürdigkeiten abseits der touristischen Trampelpfade. Weinliebhaber schätzen die Region wegen der edlen Tropfen und des in einem ehemaligen Bergwerk gelegenen, mit 55 Kilometern längsten Weinkellers der Welt.

(red / Memmingen)