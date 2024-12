Mit Wizz Air von Dortmund nach Craiova

Der Dortmund Airport freut sich, die Rückkehr der Flugverbindung nach Craiova anzukündigen. Ab dem 02. Juni 2025 wird die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air die Strecke erneut in den Flugplan integrieren und dreimal wöchentlich ab Dortmund bedienen. Passagiere können dann montags, mittwochs und freitags per Direktflug in die Kleine Walachei reisen.