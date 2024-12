Siebenmal pro Woche: Von Bremen auf die Kanarischen Inseln

Lange Sandstrände, blaues Meer, sommerliche Temperaturen – und das im Winter. Mit Sundair und Ryanair verbinden gleich zwei Fluggesellschaften im aktuellen Winterflugplan 2024/25 den Bremen Airport mit Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa: So können Reisende an sieben Tagen in der Woche auf die Kanarischen Inseln fliegen. Perfekt für alle, die die kalte Jahreszeit – oder sogar das Weihnachtsfest – nicht im Nordwesten, sondern in der Sonne verbringen möchten.

Fuerteventura

Auf die zweitgrößte Insel der Kanaren fliegen Reiselustige immer montags und freitags ab Bremen. Vor allem Sportbegeisterte kommen auf Fuerteventura auf ihre Kosten: Neben perfekten Windbedingungen zum Surfen, können sich auch Freunde des Tauchsports über atemberaubende Spots entlang der Sandstrände freuen.

Gran Canaria

Alle Facetten einer Urlaubsinsel vereinen sich auf Gran Canaria. Die Insel, die dem Archipel ihren Namen gibt, vereint Natur, Kultur und Kulinarik: Neben vielen Beachclubs und All-Inclusive-Hotels, überzeugt Gran Canaria mit guter Gastronomie, buntem Nachtleben und unzähligen Ausflugszielen. Sundair verbindet Bremen mittwochs und samstags mit dem beliebten Reiseziel.

Lanzarote

Lanzarote punktet vor allem mit seiner Landschaft: Vulkane, Nationalparks und Höhlensysteme wechseln sich mit den von der Vulkanerde grau gefärbten Stränden ab. Weil ein großer Teil der Insel unter Naturschutz steht, findet man auf Lanzarote auch viele ruhige Plätze. Von Bremen gehen immer sonntags Flüge nach Lanzarote.

Teneriffa

Wer Abwechslung sucht, findet sie auf Teneriffa: Die größte Insel der Gruppe bietet im Norden grüne Landschaften – ideal zum Wandern. In den Ferienorten genießen Reisende vielfältige Gastronomieangebote und lernen die kanarische Kultur kennen, während an den Sandstränden im Süden stimmungsvolle Beachparties stattfinden. Dabei immer im Blick: Pico del Teide, der größte Berg Spaniens. Nach Teneriffa gehen immer donnerstags und sonntags Flüge vom Bremen Airport.

