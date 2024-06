Flughafen Bremen: Jeden Freitag mit Sundair nach Monastir

Am 21. Juni 2024 startet zum ersten Mal in diesem Jahr ein Direktflug ab Bremen in die tunesische Provinzhauptstadt Monastir. Von dort aus sind beliebte Ferienorte wie Hammamet, Nabeul, Sousse oder Mahdia nicht mehr weit. Sundair bietet die Flugverbindung, in etwas mehr als drei Stunden, jeden Freitag vom Bremer Flughafen aus an.