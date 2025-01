Flughafen Graz meldet für 2024 kräftiges Wachstum

Hinweis: Die Gender-Form, welche der Flughafen Graz als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben. Austrian Wings fordert den Flughafen Graz auf, wieder zu einer normalen und korrekten deutschen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Menschen gewünscht wird, anstatt sprachliche Bevormundung gegen den Willen der demokratischen Mehrheit im Land zu betreiben.

Befeuert wird diese Entwicklung vor allem vom Chartersegment, das ein Plus von 31 % aufweist, während das Liniensegment mit einem Zuwachs von rund 6,5 % abschließt. Die Fracht verzeichnet nach dem Rekordjahr 2023 ein kleines Minus von rund 3,6 %. Mit diesem Ergebnis und den bisher vorliegenden Flugeinreichungen für den Sommerflugplan geht der Graz Airport von einer neuerlich guten Entwicklung aus.

Die Entwicklung 2024 im Detail:

Linien- und Urlaubsflüge:

613.644 Fluggäste haben einen Linienflug für ihre Geschäfts- oder auch Urlaubsreise gewählt, eine Steigerung von 6,5 % zu 2023. 205.629 Fluggäste, und damit um 31,1 % mehr als 2023, sind mit einem Charterflug in den Urlaub geflogen. Im Linien- und Charterverkehr wurden insgesamt 10.251 Flugbewegungen verzeichnet, was einem Plus von 6,2 % entspricht. Wie schon 2023 ist die Auslastung der Flugzeuge weiter gestiegen.

Fracht:

In der Fracht wurde mit rund 18.700 Tonnen das Rekordergebnis von 2023 nur knapp um 3,6 % verfehlt.

General Aviation:

Im Bereich der General Aviation wurde mit 30.714 Abflügen und Ankünften ein Minus von rund 8,3 % verzeichnet, das vor allem auf einen Rückgang der gewerblichen Flüge sowie der Trainingsflüge zurückzuführen ist.

Vorschau auf das Sommerprogramm 2025:

7 Liniendestinationen, davon 5 große Umsteigeflughäfen: Berlin (5x/Woche), Düsseldorf (5x/Woche), Frankfurt (27x/Woche), Hamburg (4x/Woche), München (20x/Woche), Wien (20x/Woche), Zürich (5x/Woche)



16 Ferienflug-Destinationen: Antalya, Brač, Calvi/Korsika, Heraklion/Kreta, Hurghada, Karpathos, Kefalonia, Korfu, Kos, Larnaca, Las Palmas/Gran Canaria (bis Ende April und ab Anfang Oktober), Palma de Mallorca, Paros, Rhodos, Skiathos, Teneriffa (bis Ende April) Neu: Palma ist schon ab Ostern direkt ab Graz erreichbar. Insgesamt sind nach Mallorca rund 30 mehr Abflüge als noch 2024 geplant.

Einzelflug-/Kurzketten-Destinationen: Dalaman (neu!), Malta (neu!), Palermo (neu!), Paphos, Riga (neu!), Tivat, Valencia

(red / GRZ)