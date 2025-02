Ankündigung: Großes Experten-Interview zum Germanwings-Absturz

Am 24. März 2015 steuerte der psychisch kranke Co-Pilot Andreas Lubitz einen Airbus A320 der Germanwings gegen einen Berg. In Kürze jährt sich der 10. Jahrestag dieser Katastrophe. Austrian Wings sprach mit einem Mann, der durch seine berufliche Aufarbeitung des Falles unfreiwillig zum Experten für dieses Thema wurde.

Mehrere deutsche Medien berichteten anlässlich des bevorstehenden Jahrestages bereits im Rückblick über das schlimmste Flugzeugunglück der Lufthansa-Gruppe. Die ARD produzierte eine ausgezeichnete auf den forensischen Beweisen fußende True Crimi Doku über dieses Verbrechen, die seit einigen Tagen in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Bereits Mitte Januar erschien außerdem das Buch "Germanwings Flug 9525 - Absturz in den französischen Alpen", das laut Angaben des Autors nicht nur in enger Zusammenarbeit mit Piloten und Technikern entstand, sondern auch von einem A320-Kapitän lektoriert wurde.

Das Verbrechen, das Andreas Lubitz an diesem Tag beging, wurde auch von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf untersucht. In den kommenden Tagen veröffentlicht Austrian Wings ein umfangreiches Interview mit dem damals leitenden Staatsanwalt, der darin nicht nur erläutert, weshalb die Verantwortung von Andreas Lubitz forensisch ohne jeden Zweifel belegt ist, sondern auch, mit welch fragwürdigen Methoden die Macher einer privaten Doku über den Germanwings-Absturz ihm gegenüber gearbeitet haben. In dieser Doku, hinter der auch ein Österreicher steckt, der die forensischen Beweise seit Jahren in Abrede stellt, sollen offenbar auch unbewiesene und völlig absurde Theorien zum Absturzhergang verbreitet werden. Aus diesem Grund verweigerte der seriöse Jurist ein gegenüber den Machern ein Statement vor der Kamera. Darüber und über noch viel mehr sprach er im Interview, das in Kürze exklusiv bei uns erscheint.

