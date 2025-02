Erste C-390 für Bundesheer im Bau

Bei Embraer in Brasilien wurde jetzt mit dem Bau der ersten von insgesamt vier für Österreich bestimmten C-390 Transportmaschinen begonnen.

Wie Embraer Defence & Security mitteilte, habe man offiziell mit der sogenannten Strukturmontage der ersten für das Österreichische Bundesheer bestimmten C-390 begonnen. Dieser historische Meilenstein wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Embraer-Werk in Gavião Peixoto begangen. Auch Vertreter des Verteidigungsministeriums nahmen an dem Festakt teil.

Der Transportflieger kann für den Transport von Lasten bis zu 26.000 kg oder Fahrzeugtransporten bis zu einer Größe eines Pandur Evolution mit aufgebauter Waffenstation, 80 Passagieren, 60 Fallschirmspringern und auch medizinische Evakuierungseinsätzen (MEDEVAC) eingesetzt werden.

Neben den Niederlanden und Österreich wird die C-390M von Portugal, Ungarn und Tschechien als Lufttransportsystem eingesetzt bzw. befindet sich in Beschaffung. Auch in anderen europäischen Nationen sind Beschaffungen dieses Luftfahrzeugmusters in Aussicht gestellt. Es bestehen somit Möglichkeiten zu Kooperationen bei Ausbildung, Wartung oder auch Beschaffung von Ersatzteilen mit europäischen Nationen.

Die ersten beiden Transportflieger sollen ab 2028 in Österreich landen. Bis zum Jahr 2030 wird die Auslieferung abgeschlossen sein.

(red)