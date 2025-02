SWISS startet Pilotentraining für A350

SWISS beginnt im Februar mit der Ausbildung von Cockpit-Crews für den neuen Airbus A350. Dabei kommt der neue A350 Full-Flight-Simulator zum Einsatz, den Lufthansa Aviation Training Switzerland in ihrem Trainingszentrum in Opfikon installiert hat. SWISS plant, im Laufe dieses Jahres mehr als 50 Piloten auf dem neuen Twinjet auszubilden. Der Beginn der Ausbildung ist ein weiterer Meilenstein in der Erweiterung der SWISS-Flotte um den modernen Airbus A350, von dem das erste Exemplar im Sommer in den Liniendienst gehen wird.