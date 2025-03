SWISS erzielt mit 684 Millionen Franken das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte

SWISS erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 ein operatives Ergebnis von 684 Millionen Franken und erzielte damit das zweitbeste Jahresresultat ihrer Unternehmensgeschichte. Die operativen Erträge in Höhe von 5,6 Milliarden Franken lagen 6 Prozent über Vorjahr und damit so hoch wie noch nie. SWISS begrüsste 2024 rund 18 Millionen Passagiere an Bord. Das sind 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahlen belegen: SWISS ist stark, stabil und gesund. Dieses gute Resultat ist wichtig. Es ermöglicht SWISS wichtige Investitionen in ihr Produkt und in die Pünktlichkeit. Aus dieser starken Position kann SWISS auch ihre Pionierrolle in den Bereichen Innovationen und Nachhaltigkeit weiter ausbauen.

Swiss International Air Lines (SWISS) verzeichnet für 2024 ein gutes Resultat und knüpft mit dem zweitbesten Ergebnis ihrer Geschichte in Höhe von 684 Millionen Franken an das Rekordjahr 2023 (718 Millionen Franken) an. Insgesamt hat SWISS im Geschäftsjahr 2024 operative Erträge in Rekordhöhe von 5,6 Milliarden Franken (2023: 5,3 Milliarden Franken) erwirtschaftet. Damit lagen sie um rund 6 Prozent über dem Rekordjahr 2023. Auch die Profitabilität ist weiterhin solide. Die Adjusted EBIT-Marge betrug 2024 12,1 Prozent; das sind 1,4 Prozentpunkte weniger als 2023.

Das operative Ergebnis des vierten Quartals lag mit 179 Millionen Franken (Vorjahresperiode: 103 Millionen Franken) um 74 Prozent über Vorjahr. Die operativen Erträge wiederum stiegen um 7 Prozent auf 1,4 Milliarden Franken (Vorjahresperiode: 1,3 Milliarden Franken).

SWISS verzeichnet 2024 ein gutes finanzielles Resultat. Das Unternehmen ist stabil und stark. Der leichte Rückgang des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr hat mehrere Gründe: SWISS spürt aufgrund des allgemeinen Kapazitätswachstums im Markt einen zunehmenden Druck auf die Durchschnittserlöse. Längere Standzeiten der Kurzstreckenflotte (vor allem aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Ersatzteilen der Triebwerke) belasten die Effizienz der Produktion. Ausserdem ist SWISS einem hohen Kostendruck ausgesetzt. Ohne verschiedene Einmal-Effekte, die sich positiv auf die Ertragsentwicklung auswirkten, wäre der Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr höher ausgefallen.

SWISS hat im vergangenen Jahr gut 9 Prozent mehr Flüge durchgeführt und insgesamt mehr Passagiere befördert. Trotz anhaltender Engpässe in der Flugsicherung, Luftraumsperrungen aufgrund geopolitischer Rahmenbedingungen und wetterbedingten Beeinträchtigungen konnte die Pünktlichkeit im Jahresdurchschnitt um gut 4 Prozentpunkte auf 65 Prozent gesteigert werden. Der Trend zeigt also in die richtige Richtung. Allerdings zeigen die flugstarken Monate, wie beispielsweise im Sommer, dass SWISS hier weiter Verbesserungspotential hat.

Insgesamt hat SWISS im Geschäftsjahr 2024 rund 18 Millionen Passagiere transportiert, das sind 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Anzahl der Flüge stieg um 9,1 Prozent auf über 142.000. Die durchschnittliche Auslastung aller SWISS Flüge lag mit 84,1 Prozent 0,4 Prozentpunkte unter Vorjahr. Die angebotenen Sitzkilometer auf dem gesamten Streckennetz nahmen um 10,1 Prozent zu. Die verkauften Sitzkilometer stiegen um 9,6 Prozent.

(red / LX)