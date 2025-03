AKTUELL: Verdi legt Flughafen Hamburg mit unangekündigtem Streik lahm

Ohne jede Ankündigungsfrist hat die Gewerkschaft ver.di die Flugzeugabfertigungsdienste am Flughafen Hamburg am heutigen Sonntag, den 9. März, zum sofortigen Streik aufgerufen. Aus diesem Grund ist der Flughafen seit 6.30 Uhr geschlossen. Am heutigen Sonntag waren 144 Ankünfte und 139 Abflüge mit über 40.000 Passagieren geplant, davon konnten heute Morgen nur rund 10 Flüge insgesamt stattfinden. Die restlichen Abflüge und Ankünfte für den gesamten Sonntag sind gestrichen.