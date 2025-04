Hamburg Airport verbessert Gepäckservice mit „Bag&Go“

Hamburg Airport setzt mit dem neuen digitalen Service „Bag&Go“ einen weiteren Meilenstein im Rahmen des Modernisierungsprogramms HAMUpgrade. Die eigens entwickelte Web-App bietet ankommenden Passagieren mobil eine Prognose zur voraussichtlichen Gepäckausgabezeit, zusätzlich gibt es nützliche Infos rund um Koffer & Co. Der Service befindet sich derzeit in einer Testphase und soll schrittweise weiterentwickelt werden.

„Unsere Passagiere schätzen Hamburg Airport als Flughafen der kurzen Wege, an dem sie oft schon wenige Minuten nach der Landung am Gepäckband sind. Mit ‚Bag&Go‘ bieten wir ihnen nun eine noch bessere Orientierung und mehr Komfort“, sagt Stefanie Harder, Bereichsleiterin Passenger Management am Hamburg Airport. „Die App zeigt schon auf dem Smartphone, wann das Gepäck voraussichtlich verfügbar ist und gibt den Reisenden die Möglichkeit, ihre Zeit am Flughafen effizienter zu nutzen. Unser Ziel ist es, serviceorientierte Lösungen für Fluggäste zu entwickeln.“

So funktioniert „Bag&Go“

Nach der Landung scannen Passagiere mit ihrem Smartphone einfach einen QR-Code, der sie direkt zur Web-App führt. Dort wählen sie ihre Flugnummer oder den Abflughafen aus, um folgende aktuelle Informationen zu erhalten:

Gepäckausgabeband ihres Fluges

Voraussichtliche Wartezeit bis zur Gepäckausgabe (z. B. „in 10-20 Minuten“, „in 5-10 Minuten“ oder „verspätet“)

Ort der Sperrgepäckausgabe

Hinweise zum Lost & Found-Bereich des Abfertigers (z. B. gegenüber Band 4)

Name des zuständigen Abfertigers (z. B. AHS), der sich im Auftrag der Fluggesellschaft um Gepäck und Passagiere kümmert

Durch diese mobil verfügbaren Informationen können Reisende unnötiges Warten am Gepäckband vermeiden und ihre Zeit flexibler gestalten.

Rund 90 Prozent aller Flüge mit pünktlicher Gepäckausgabe

Im März 2025 lag bei rund 90 Prozent aller Flüge der erste Koffer weniger als 20 Minuten nach der Landung auf dem Band. Damit erfüllt der Hamburger Flughafen nicht nur die Qualitätsvorgaben der Fluggesellschaften, die überwiegende Mehrheit der Passagiere erhält ihr Gepäck ohne unnötige Wartezeiten am Band. In der Regel benötigen die Passagiere eine ähnlich lange Zeit für Transfer und Wegezeit vom Flugzeug. Sollte es bei der Kofferausgabe zu Verzögerungen kommen, beispielsweise durch Zoll-Kontrollen oder hohes Verkehrsaufkommen, haben die Fluggäste mit Hilfe von „Bag&Go“ den Status der Gepäckausgabe nun mobil noch besser im Blick.

Die Zufriedenheit der Fluggäste ist schon jetzt sehr hoch: 87 Prozent aller Reisenden bewerteten ihr letztes Ankunftserlebnis am Hamburger Flughafen mit den Noten 1 (sehr zufrieden) und 2 auf einer Skala von 1 bis 6, im Durchschnitt liegt der Zufriedenheitswert bei der Ankunft bei 1,7 – dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Passagierbefragung im 1. Quartal 2025 am Hamburg Airport.

Ausblick: Noch mehr Transparenz und bessere Zeitplanung

In der nächsten Entwicklungsphase wird der Service weiter ausgebaut: Die App soll zusätzliche Zwischenschritte im Gepäckprozess transparent anzeigen, wie z. B. „Ladeteam ist am Flugzeug“ oder „Letzter Fahrer unterwegs zum Band“. Diese Informationen sollen durch einfache Piktogramme sowohl in der App als auch an den Gepäckbändern visualisiert werden. Ziel ist es, die Zeitprognosen kontinuierlich zu verfeinern und den Passagieren noch genauere Angaben zu bieten.

HAMUpgrade: 20 Millionen Euro für mehr Komfort am Flughafen

Der neue Service „Bag&Go“ ist Teil des mehrjährigen Programms HAMUpgrade, mit dem Hamburg Airport gezielt für eine höhere Aufenthaltsqualität und spürbare Verbesserungen am Flughafen sorgt. Zum HAMUpgrade-Maßnahmenpaket zählen unter anderem smarte Technik-Lösungen wie das beliebte „Slot &Fly“ und die neuen Smart Gates für den schnellsten Weg zur Sicherheitskontrolle, Modernisierungen der Sitzbereiche und Kinderspielecken, aber auch praktische Services wie kostenlose Wasserspender, mehr Steckdosen und Massagesessel. Weitere Maßnahmen kommen jährlich hinzu. Der Flughafen investiert bis 2027 rund 20 Millionen Euro in die Erneuerung und Ertüchtigung der Terminalstruktur z.B. Aufzüge, Fahrtreppen und Drehtüren, den Neubau von Sanitäranlagen sowie Modernisierungen, neue Services und mehr Aufenthaltskomfort.

