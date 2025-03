Bei Eurowings neues Boarding-Konzept ab 3. April 2025

Die Weiterentwicklung basiert auf dem Feedback von Kunden, die sich einen optimierten Ablauf am Gate wünschen. Das neue Verfahren bringt deshalb eine stärkere Differenzierung der Boarding-Gruppen entsprechend des gebuchten Tarifs mit sich. Die wichtigste Veränderung: Statt in zwei Gruppen ist der Prozess künftig in drei Gruppen unterteilt. Reisende mit Kleinkindern profitieren dank eines Priority Boardings von einem stressfreien Einstieg ins Flugzeug.

Bis zum 1. April 2025 bleibt es bei dem bisherigen Boarding-Verfahren. Der 2. April 2025 dient als Übergangstag, an dem sowohl technische als auch organisatorische Anpassungen an den Flughäfen vorgenommen werden. Ab dem 3. April 2025 greift das neue Boarding-Verfahren für alle Eurowings Flüge. Mit der neuen Struktur stellt Eurowings sicher, dass der Einsteigevorgang im Sinne der Fluggäste noch flüssiger und effizienter abläuft.

(red / EW)