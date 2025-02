Lufthansa-Tochter Eurowings gründet eigenen Reiseveranstalter

Eurowings, die nach eigenen Angaben größte deutsche Ferienfluggesellschaft und Teil der Lufthansa Group, erweitert ihr Geschäftsfeld und gründet unter dem Namen Eurowings Holidays einen eigenen Reiseveranstalter. Die neue Gesellschaft ist bereits als Eurowings Holidays GmbH im Handelsregister in Köln eingetragen und wird offiziell am 1. April 2025 ihren Betrieb aufnehmen.

Mit dieser strategischen Neugründung setzt Eurowings einen wichtigen Meilenstein im wachsenden Tourismusgeschäft. Zur raschen Umsetzung und Nutzung bewährter Expertise übernimmt die Eurowings Holidays GmbH Personal sowie touristische IT-Systeme des renommierten Medien- und Touristik-Unternehmers Karlheinz Kögel in Baden-Baden (u.a. HLX-Gruppe). Über den Kaufpreis des Transfers wurde Stillschweigen vereinbart. In der Startphase werden rund 100 Touristik-Experten für Eurowings Holidays arbeiten, davon kommen mehr als 50 Beschäftigte von der Binoli GmbH aus Kögels HLX-Gruppe.

Kögel, dem auch das Markforschungsunternehmen Media Control gehört, gilt als Pionier des dynamischen Veranstaltermodells, das individuellere Urlaubsangebote ermöglicht als die klassische Pauschalreise. Als Gründer des Veranstalters L’Tur hat Kögel einst die Last-Minute-Reise erfolgreich im Markt etabliert. Seit 2020 hat die HLX-Gruppe auch die Urlaubsmarke Eurowings Holidays aufgebaut und innerhalb kurzer Zeit zu einer relevanten Größe in der deutschen Touristik entwickelt.

Maßgeschneiderte Urlaubsreisen für mehr als 20 Millionen Kunden

Durch die Neugründung unter dem Dach der Lufthansa Group entsteht ein Reiseveranstalter, der maßgeschneiderte Urlaubsreisen aus einer Hand bieten kann – unter anderem für mehr als 20 Millionen Kunden, die bei Eurowings bisher vor allem Flüge buchen. Künftig im Angebot: flexible Reisepakete, die neben Flug auch Hotelübernachtungen, Transfers etc. umfassen. Mit niedrigen Anzahlungen und der Möglichkeit zur kostenfreien Umbuchung sowie kostengünstigen Stornierung bietet Eurowings Holidays maximale Flexibilität bei der Urlaubsplanung.

Die Ausweitung auf ein stärker datengetriebenes Geschäftsmodell und die Integration fortschrittlicher Technologien sind Schlüsselfaktoren für das zukünftige Wachstum. Dabei soll die Eurowings Digital GmbH, ein Unternehmen mit Expertise im Bereich E-Commerce, Data Science und Künstliche Intelligenz (KI), entscheidend zur Weiterentwicklung von Eurowings Holidays beitragen. Die Eurowings Digital Tochter aus dem Kölner Startup-Viertel Schanzenstraße ist seit ihrer Gründung in 2018 dynamisch gewachsen und beschäftigt inzwischen fast 300 Digitalexpertn aus 36 Nationen.

Für Eurowings kommt der nächste touristische Expansionsschritt zur richtigen Zeit: Unter CEO Jens Bischof hat sich Eurowings von einer primär auf Geschäftsreisen fokussierten Airline zu einem führenden und wirtschaftlich erfolgreichen Ferienflieger entwickelt. So betreibt Eurowings unter anderem eine Basis auf Europas beliebtester Sonneninsel Mallorca und bietet in der Hochsaison mehr als 400 wöchentliche Verbindungen zwischen Palma und 26 verschiedenen Flughäfen an. An deutschen Standorten wie Düsseldorf, Hamburg, Köln und Stuttgart ist Eurowings ebenfalls unangefochten Marktführerin.

Eurowings CEO Jens Bischof: „Wir kombinieren unsere führende Position im Ferienflug mit exzellentem Pauschalreise- und Digital-Know-how. Damit stärken wir unser Geschäftsmodell und entwickeln uns zu einer innovativen Kraft im wachsenden Touristikmarkt. Die hohe Bekanntheit und Beliebtheit unserer Marke wird helfen, Eurowings Holidays in naher Zukunft unter den ‚Top Ten‘ der deutschen Reiseveranstalter zu etablieren.“

Karlheinz Kögel: „Die Marke Eurowings Holidays hat einen wesentlichen Anteil an der hervorragenden Entwicklung der HLX-Gruppe, die im letzten Jahr 333.000 Gäste zählte und 275 Millionen Euro Umsatz erzielte. Es fällt mir nicht leicht, wesentliche Teile dieses erfolgreichen Geschäftsfelds zu verkaufen, aber es erfüllt mich auch mit Stolz, dass wir mit viel Leidenschaft und Akribie aus unserem dynamischen Veranstalter eine echte Erfolgsstory gemacht haben. Mein großer Dank gilt dem gemeinsamen Team, das mit seiner exzellenten Arbeit diesen Erfolg erst möglich gemacht hat.“

(red / EW)