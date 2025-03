Bonanza in Deutschland verunglückt - Pilot tot, 6-jährige Tochter überlebt

Am Freitag ist in Deutschland eine einmotorige Maschine verunglückt. An Bord befanden sich der 51-jährige Pilot und seine 6-jährige Tochter. Der Mann starb, das Kind überlebte mit Verletzungen. Besonders tragisch - der Pilot arbeitete als Notarzt auch auf dem Rettungshubschrauber "Christoph Rheinland".