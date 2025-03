Februar 2025: Aufkommen am Airport Frankfurt nahezu unverändert

3,9 Millionen Reisende flogen im Februar über den Flughafen Frankfurt. Das entsprach nahezu dem Aufkommen des Vorjahresmonats (minus 0,1 Prozent). Beim Vergleich der Verkehrszahlen ist zu berücksichtigen, dass 2024 ein Schaltjahr war und der Februar einen zusätzlichen Verkehrstag aufwies. In Frankfurt war das Aufkommen im Februar 2024 zudem durch mehrtägige Streiks reduziert, was den Schalttag kompensierte.

Das Cargo-Volumen sank im Berichtsmonat geringfügig um 0,9 Prozent auf 152.069 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag bei 30.182 Starts und Landungen. Das entsprach einer Veränderung von null Prozent. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 1,9 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das ein leichter Rückgang von 0,8 Prozent.

Die internationalen Beteiligungsflughäfen zeigten eine uneinheitliche Entwicklung. Am Flughafen Ljubljana sank das Aufkommen um 5,8 Prozent. Im Berichtsmonat nutzten den slowenischen Flughafen 81.191 Fluggäste. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 891.998 Passagieren ein Minus von 4,0 Prozent. Der Flughafen im peruanischen Lima wuchs im Februar auf rund 2,0 Millionen Fluggäste, ein Plus von 5,5 Prozent. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen waren von insgesamt 660.389 Passagieren gefragt. Das entsprach einem Plus von 3,7 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüßten 71.802 Reisende (plus 0,7 Prozent). Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya sank um 6,3 Prozent auf 899.720 Fluggäste.

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei rund 8,4 Millionen Passagieren und damit um 0,2 Prozent höher als in der Vorjahresperiode.

(red / FRA)